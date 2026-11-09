產品全球2年保固
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DDL621LCGBW
DDL621-5HWS
強韌防水、防塵、耐高溫
在高溫下穩定、在高濕下可靠，並能防塵。飛利浦 DDL621-5HWS 在各種環境下都能提供可靠的效能，持續守護居家安全，讓您安心無憂。
耐熱高達 85°C
雙鎖聯動
遙距開鎖
IP65 認證
連線後，DDL621-5HWS 可讓您隨時隨地立即監控門鎖狀態、開鎖和門鈴紀錄，以及透過應用程式接收推播警示。
DDL621-5HWS 採用常時網路連線，24 小時全年無休不中斷連線。即使您出門在外，只要輕按應用程式，您的門就能隨時隨地遠端開啟。
DDL621-5HWS 支援雙鎖聯動，讓您可以透過應用程式輕鬆設定聯動鎖。聯動鎖開啟後，DDL621-5HWS 也會自動解鎖，提供順暢、安心的進門體驗。
應用程式：DDL621-5HWS 與「Home Access」應用程式搭配使用。
臨時 PIN 碼：一次性、重複性和限時代碼一併稱為臨時 PIN 碼。
一次性代碼：最多可在 1 小時內產生 10 個唯一限時一次性代碼。
重複性代碼：可在每週特定時間內重複使用的代碼。
限時代碼：代碼設定為在指定期間內有效。
0.5 秒：來源為內部測試報告資料。
IP65：測量電器外殼抵抗灰塵和水等異物侵入能力的國際防護標準。在 IP65 等級，「6」代表最高等級的防塵效果，係指產品完全防塵，「5」代表防水，係指產品可承受任何方向的水流噴射。實際效能可能會因環境與使用條件而異。
遙控器：選購配件，另售。
3 個月：這是內部測試資料；實際電池壽命可能會因使用頻率而異。
其他範圍：隨附的安裝套件適用於指定厚度的門。針對不在此範圍內的門，請諮詢授權的客戶服務中心，或指定的離線經銷商。