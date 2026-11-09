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6000 Series智慧型水平門鎖

DDL621LCGBW

DDL621-5HWS

強韌防水、防塵、耐高溫

在高溫下穩定、在高濕下可靠，並能防塵。飛利浦 DDL621-5HWS 在各種環境下都能提供可靠的效能，持續守護居家安全，讓您安心無憂。

查看所有優點

可靠效能，持久耐用

強韌防水、防塵、耐高溫

  • 耐熱高達 85°C

  • 雙鎖聯動

  • 遙距開鎖

  • IP65 認證

隨時掌握門前的狀況

連線後，DDL621-5HWS 可讓您隨時隨地立即監控門鎖狀態、開鎖和門鈴紀錄，以及透過應用程式接收推播警示。

一按即可立即開門

DDL621-5HWS 採用常時網路連線，24 小時全年無休不中斷連線。即使您出門在外，只要輕按應用程式，您的門就能隨時隨地遠端開啟。

一個步驟開啟兩道鎖

DDL621-5HWS 支援雙鎖聯動，讓您可以透過應用程式輕鬆設定聯動鎖。聯動鎖開啟後，DDL621-5HWS 也會自動解鎖，提供順暢、安心的進門體驗。

技術規格

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免責聲明

  1. 應用程式：DDL621-5HWS 與「Home Access」應用程式搭配使用。

  2. 臨時 PIN 碼：一次性、重複性和限時代碼一併稱為臨時 PIN 碼。

  3. 一次性代碼：最多可在 1 小時內產生 10 個唯一限時一次性代碼。

  4. 重複性代碼：可在每週特定時間內重複使用的代碼。

  5. 限時代碼：代碼設定為在指定期間內有效。

  6. 0.5 秒：來源為內部測試報告資料。

  7. IP65：測量電器外殼抵抗灰塵和水等異物侵入能力的國際防護標準。在 IP65 等級，「6」代表最高等級的防塵效果，係指產品完全防塵，「5」代表防水，係指產品可承受任何方向的水流噴射。實際效能可能會因環境與使用條件而異。

  8. 遙控器：選購配件，另售。

  9. 3 個月：這是內部測試資料；實際電池壽命可能會因使用頻率而異。

  10. 其他範圍：隨附的安裝套件適用於指定厚度的門。針對不在此範圍內的門，請諮詢授權的客戶服務中心，或指定的離線經銷商。