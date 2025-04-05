產品全球2年保固
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DDL702CAABW/97
不只臉部解鎖
居家安全現在除了臉部解鎖之外，更有遠端視訊保障。DDL702-FVP-7HWS 的3D 臉部辨識功能讓您無須接觸鎖端即可進門，還能透過門口視訊器即時遠端確認訪客身份，立刻提升居家安全。
3D 臉部解鎖
雷達動態偵測
4 吋 LCD 顯示器
60 公釐側邊距離
在您走進距離飛利浦 DDL702-FVP-7HWS 門鎖的 1 公尺* 範圍內時，就會觸發雷達感應器並喚醒臉部辨識模組。雙前置攝影機可模擬人眼成像，自動捕捉立體臉部特徵。這讓門鎖能夠有效識別影像、影片、化妝和其他要素，輕鬆實現臉部解鎖且無須手動開門。
DDL702-FVP-7HWS 連線到網路並與 Home Access 應用程式連結後，您的手機就會接收門鈴通知、進門記錄，以及透過快顯訊息提供的門鎖異常警示。這可讓您隨時隨地輕鬆注意住家入口，安心無虞。
訪客按門鈴時，門鎖會立即通知應用程式。透過接受語音通話，您便能以遠端方式與訪客進行雙向語音對話並檢視門廊。此外，有人按門鈴時，貓眼會自動拍攝相片或錄製影片。即使您沒有立即接聽，也隨時都可在訊息記錄中檢閱訪客資訊。
應用程式：DDL702-FVP-7HWS 可搭配 Home Access 應用程式運作。
雲端儲存：只有已訂閱雲端儲存服務的使用者可存取過去錄製的影片。未訂閱的使用者只能檢視高畫質快照。
1 公尺：雷達感應器的最遠偵測距離為 1 公尺。徘徊警示預設為停用，但可透過 Home Access 應用程式啟用。您也可以在應用程式中調整徘徊偵測的靈敏度，高靈敏度偵測距離為 1 公尺，低靈敏度偵測距離為 0.5 公尺。徘徊持續時間可設為 10 秒、20 秒、30 秒或 60 秒。
電子機械鎖體：係指配備外部馬達和電子偵測功能的鎖體。在已觸發輔助螺栓的情況下，外部馬達偵測到門鎖處於關閉狀態時，就會接合門栓以完成上鎖動作。
10 秒：資料來源來自內部測試資料。
3 個月：這是內部測試資料；實際持續時間可能會因使用頻率而異。
其他範圍：隨附的安裝套件適用於指定厚度的門。針對不在此範圍內的門，請諮詢授權的飛利浦智慧鎖客戶服務中心，或指定的離線經銷商。
產品圖片中顯示的數位鍵盤可能與實際顯示不同。請參閱實際使用時的數位鍵盤外觀。