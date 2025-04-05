1 公尺：雷達感應器的最遠偵測距離為 1 公尺。徘徊警示預設為停用，但可透過 Home Access 應用程式啟用。您也可以在應用程式中調整徘徊偵測的靈敏度，高靈敏度偵測距離為 1 公尺，低靈敏度偵測距離為 0.5 公尺。徘徊持續時間可設為 10 秒、20 秒、30 秒或 60 秒。