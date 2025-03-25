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DDL702FAABW/97
手掌靜脈解鎖
探索掃描一次就開門的便利靜脈解鎖方式！飛利浦 DDL702-MVP-17HWS 運用了靜脈辨識技術，舉起手掌即可輕鬆解鎖。讓全家享受免接觸式空間感應門禁系統的便利性。
手掌靜脈辨識
遠端視訊對講機
雷達動態偵測
4 吋 LCD 顯示器
側邊距離 60 公釐
只要在走向門口時掃描一次手掌，就能立即開啟門鎖。手掌靜脈辨識功能利用血液中血紅素吸收近紅外線的特性，擷取精確的影像，進而透過比較手掌靜脈，提供安全的解鎖方法。有了即時辨識技術，這款門鎖不但精準且安全，更具備免接觸的優點，能克服指紋淺和手指皮膚乾燥的問題。適合全家使用。
連上網路並與 Home Access 應用程式配對成功之後*，DDL702-MVP-17HWS 會透過手機快顯通知，直接將門鈴訊息、存取紀錄和門鎖異常警示傳送給您。這可讓您隨時隨地輕鬆監控大門狀態，安全無虞。
當訪客按下門鈴，門鎖會傳送快訊至應用程式。點選訊息即可接受通話、使用雙向語音功能順暢對談，並遠端查看門廊情況。門鈴響時，視訊貓眼會自動拍攝照片或影片。即使錯過通話，仍然可以隨時透過訊息紀錄檢視訪客記錄。
應用程式：DDL702-MVP-17HWS 可搭配 Home Access 應用程式運作。
雲端儲存：只有已訂閱雲端儲存服務的使用者可存取過去錄製的影片。未訂閱的使用者只能檢視高畫質快照。
1 公尺：雷達感應器的偵測距離長達 1 公尺。徘徊警示預設為關閉，但可透過 Home Access 應用程式啟用。在應用程式中調整徘徊偵測功能的靈敏度：高靈敏度的偵測距離為 1 公尺，低靈敏度為 0.5 公尺。徘徊持續時間可設為 10 秒、20 秒、30 秒或 60 秒。
電子機械鎖體：係指鎖體配備外部馬達和電子偵測功能。如經輔助螺栓觸發並偵測到門鎖為關閉狀態，外部馬達就會接合門栓，完成上鎖動作。
10 秒：數據來源為內部測試資料
3 個月：這是內部測試資料；實際持續時間可能會因使用頻率而異。
其他範圍：隨附的安裝套件適用於指定厚度的門。針對不在此範圍內的門，請諮詢授權的飛利浦智慧鎖客戶服務中心，或指定的離線經銷商。
真人語音導航：預設為英文，但可透過鎖具設定輕鬆切換為其他語言。