產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
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DDL709-FVP-7HWS
智慧捕捉臉部 ID
使用飛利浦臉部辨識門鎖，體驗無接觸的開門功能。具備 3D 臉部解鎖功能，門鎖能夠捕捉臉部特徵，在您接近門時提供快速方便的解鎖體驗。
遠端視訊對講機
3D 臉部辨識開鎖
4 吋 IPS 螢幕
即時 Wi-Fi 連線
具備 60 公釐側邊距離
雙攝影機可模擬人眼影像，取得人臉的 3D 特徵，能有效辨識相片或影片中的人物，甚至辨識化妝的面容。當您進入門鎖 1 公尺內範圍時，超音波感應器* 會啟動臉部驗證程序，通過後自動解開門栓。毋須任何其他步驟即可入內！
飛利浦臉部辨識門鎖支援 Wi-Fi 連線，方便您隨時了解即時更新。綁定應用程式後，即可查看開啟記錄、遠端傳送臨時 PIN 碼，並點擊視訊按鈕以即時查看門口情況。
當有訪客按門鈴時，我們的智慧門鎖會立即向您的應用程式傳送通知。只需輕輕一按，即可啟動即時雙向對講，同時遠端檢視室外情況。此外，門鎖會在門鈴被按下時自動拍照或錄製影片，即使連線中斷，也隨時都可透過開啟記錄檢閱訪客資訊。
應用程式：係指飛利浦 EasyKey Plus 應用程式。
超音波感應器：鄰近感應器的一種，預設開啟，經臉部辨識喚醒功能啟動時感應距離為 1 公尺 (誤差 +0.05 公尺)。
雲端儲存：只有訂閱雲端儲存服務的使用者才可存取儲存的影片記錄。其他使用者只能檢視高畫質快照。
2 公尺：超音波感應器偵測異常活動的最大距離。徘徊警報功能預設關閉，可透過應用程式啟用，偵測距離可設定為 1 公尺、1.5 公尺或 2 公尺。
3 個月：這是內部測試資料；實際電池壽命可能會因使用頻率而異。
其他範圍：隨附的安裝套件適用於指定厚度的門。針對不在此範圍內的門，請諮詢授權的飛利浦智慧鎖客戶服務中心，或指定的離線經銷商。
產品圖片中顯示的數位鍵盤可能與實際顯示不同。請參閱實際使用時的數位鍵盤外觀。