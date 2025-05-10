全天候網上看守居家安全

當訪客按下門鈴時，您會立即在 Home Access 應用程式上收到通知。輕觸訊息即可開始雙向語音對話，並遠端檢視門前狀況。此外，視訊貓眼會在每次門鈴按下時自動拍照或錄製影片。即使您無法即時回應，仍可透過記錄輕鬆查看訪客資料。