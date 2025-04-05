產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
DDL720FCAKW/00
您的手掌就是鑰匙
享受一揮即可手掌靜脈解鎖的體驗！飛利浦 DDL720-MVP-17HWS 配備手掌靜脈識別功能，只需掃描手掌即可解鎖。無接觸感應即可開門，您的手掌就是鑰匙。
手掌靜脈辨識
雷達動態偵測
4 吋 LCD 顯示器
手掌靜脈辨識利用近紅外線健康燈偵測流動血液中的血紅蛋白，捕捉精確影像，透過手掌靜脈比對來安全開鎖。即時辨識功能準確、安全且無需接觸，有效解決指紋較淺或皮膚乾燥等問題，適合全家使用。
DDL720-MVP-17HWS 需搭配 Home Access 應用程式使用。連接網路後，您可隨時隨地查看門鎖操作記錄、門鈴通知和過往開門記錄。如有任何異常活動，系統會發出快顯通知，確保您隨時掌握門前狀況，保障安全。
當訪客按下門鈴時，您會立即在 Home Access 應用程式上收到通知。只需輕觸訊息，即可開始雙向語音對話，並遠端檢視門前狀況。此外，視訊貓眼會在每次門鈴按下時自動拍照或錄製影片。即使您無法即時回應，仍可透過記錄輕鬆查看訪客資料。
Home Access 應用程式：DDL720-MVP-17HWS 需搭配 Home Access 應用程式使用。
雲端儲存：只有雲端儲存服務的訂閱者可存取過往錄製的影片；非訂閱者只能檢視高畫質快照。
1 公尺：雷達感應器可偵測距離長達 1 公尺的活動。徘徊警示預設為關閉，但可以在 Home Access 應用程式中啟動。您可以在應用程式中調整徘徊靈敏度：高靈敏度為 1 公尺、低靈敏度為 0.5 公尺。將徘徊持續時間設為 10 秒、20 秒、30 秒或 60 秒。
機械電子鎖體：係指鎖體配備外部馬達和電子偵測功能。觸發感應器門栓後並關閉門鎖時，外部馬達就會接合門栓，完成上鎖。
3 個月：這是內部測試資料；實際電池壽命可能會因使用頻率而異。
其他範圍：隨附的安裝套件適用於指定厚度的門。針對不在此範圍內的門，請諮詢授權的飛利浦智慧鎖客戶服務中心，或指定的離線經銷商。
10 秒：數據來源為內部測試資料
鎖體：此型號採用配備感應模組的 311 鎖體，並與 301 機械鎖體相容。使用 311 鎖體時，僅支援「自動」模式。