無接觸便利體驗

在您走進距離飛利浦 DDL902-MFVP-11HWS 門鎖的 1 公尺* 範圍內時，就會觸發雷達感應器並喚醒臉部辨識模組。前組件的雙攝影機可模擬人眼成像，自動捕捉立體臉部特徵。其也可有效識別影像、影片、化妝和其他要素，進而輕鬆實現臉部解鎖，並免除手動開門的麻煩。