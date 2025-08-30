產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
智慧型三攝影機設計
手掌靜脈辨識解鎖
3D 臉部解鎖
支援磁性充電
智慧型三攝影機設計可確保從所有角度增強安全性。飛利浦 DDL902-MFVP-11HWS 具有兩台前攝影機，只要連接至網路並與應用程式* 配對，即可輕鬆監控門口的訪客和快遞貨物。另一台後攝影機和四個紅外線燈，則可提供進階監控功能，讓您能透過智慧型手機遠端監控住家。
走向門口後，只要掃描手掌就能開門。手掌靜脈辨識功能利用血液中血紅素吸收近紅外線的特性，擷取精確的影像，進而透過比較手掌靜脈，提供安全的解鎖方法。有了即時辨識技術，門鎖不但精準且安全，更具備免接觸的優勢，能克服指紋淺和手指皮膚乾燥等問題。適合全家使用。
在您走進距離飛利浦 DDL902-MFVP-11HWS 門鎖的 1 公尺* 範圍內時，就會觸發雷達感應器並喚醒臉部辨識模組。前組件的雙攝影機可模擬人眼成像，自動捕捉立體臉部特徵。其也可有效識別影像、影片、化妝和其他要素，進而輕鬆實現臉部解鎖，並免除手動開門的麻煩。
獲獎記錄
應用程式：DDL902-MFVP-11HWS 搭配「Home access 應用程式」使用。
1 公尺：手掌靜脈和臉部辨識感應器可從最遠 1 公尺處解鎖。
3 公尺：雷達感應器可偵測 3 公尺範圍內的動作。徘徊警示預設為停用，不過可透過應用程式啟用。使用者可在應用程式中設定偵測靈敏度 (1、2 或 3 公尺)，以及持續時間 (10、20、30 或 60 秒)。
3 個月：這是內部測試資料；實際電池壽命可能會因使用頻率而異。
其他範圍：隨附的安裝套件適用於指定厚度的門。針對不在此範圍內的門，請諮詢授權的飛利浦智慧鎖客戶服務中心，或指定的離線經銷商。
產品圖片中顯示的數位鍵盤可能與實際顯示不同。請參閱實際使用時的數位鍵盤外觀。