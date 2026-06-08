每日可抽取高達 16.5 公升 (1)，相當於 30 瓶水 (2)

每日可從空氣中抽取高達 16.5 公升的水分，適用於最大 170 m³ 的房間 (3)。只需 14 分鐘即可將濕度從不健康的 90% 降至舒適的 60% (4)。寬敞的 4 公升水箱可長時間運作，無需頻繁倒水。