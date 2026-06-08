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  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
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3000 系列空氣除濕機

DE3306/81

告別霉味，迎接怡人香氛。

這款強效除濕機能在數分鐘內恢復最佳濕度，同時更快速、更溫和地烘乾您的精緻衣物。加入您喜愛的精油香氛，享受清新健康的居家環境。

查看所有優點

具清新香氛功能的除濕機

告別霉味，迎接怡人香氛。

  • 每日除濕量高達 16.5 公升

  • 適用空間最大 170 立方公尺

  • 僅需 14 分鐘，從 90% 降至健康的 60% 相對濕度

  • 智慧偵測並調節室內空氣品質

  • 環保節能，效能強大

降低濕度、防止黴菌並消除霉味

降低濕度、防止黴菌並消除霉味

專為快速恢復健康的室內環境而設計。有效去除濕氣，對抗黴菌、霉味、結露和異味。防止過敏原滋生，保護您的家免受潮濕造成的損害。

每日可抽取高達 16.5 公升 (1)，相當於 30 瓶水 (2)

每日可抽取高達 16.5 公升 (1)，相當於 30 瓶水 (2)

每日可從空氣中抽取高達 16.5 公升的水分，適用於最大 170 m³ 的房間 (3)。只需 14 分鐘即可將濕度從不健康的 90% 降至舒適的 60% (4)。寬敞的 4 公升水箱可長時間運作，無需頻繁倒水。

香氛功能讓居家空氣更清新

香氛功能讓居家空氣更清新

有效降低過多濕氣，消除黴菌、潮濕地毯和家具產生的霉味。加入您喜愛的精油，享受清新宜人的香氛。

技術規格

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免責聲明

  1. (1) 由認證第三方實驗室依據 CNS12492 標準，於 27°C 及 60%RH 條件下測試。

  2. (2) 根據相對濕度率計算，以標準 550 毫升飲用水瓶容量為基準。

  3. (3) 適用除濕面積依據 JEM1411:1998 標準計算（現代混凝土公寓類別），室內高度 2.5 公尺。

  4. (4) 計算條件：20 立方公尺空間，從 27°C、60% 相對濕度開始，由第三方實驗室依據 CN12492 標準測試。實際效果可能因自然通風、濕氣釋放/吸收及溫度變化而有所不同。

  5. (5) 與室內自然晾乾相比，飛利浦測試。

  6. (6) 以 20 件合成纖維 T 恤測試，飛利浦測試。

  7. (7) 計算：R134a 的全球暖化潛勢 (GWP) 為 1,300，R290 則小於 3。