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DE5207/81
雙重功能，雙效防護
飛利浦 2 合 1 清淨除濕機 5000 系列提供頂級除溼與空氣清淨效能，乾衣更加輕鬆容易，還能遠離空氣汙染物或常見過敏原，打造更健康舒適的居住環境。
除濕力達每日 28 公升*
懸浮微粒 CADR* 270m³/h
純空氣清淨模式
數字顯示
自動除溼控制可將濕度等級預設為 40%、50%、60%、70% 及 80% 室內濕度。在自動模式中，風扇速度會自動調整以達到最佳除溼效能。
數位濕度感應器可提供精確且即時的濕度數據資訊。除濕機會根據此數據資訊自動運轉壓縮機與風扇，保護居家環境遠離霉菌和霉味。
裝置在乾衣模式中會以最高風速運作以輕鬆乾衣。有了除濕機的協助，乾衣模式可減少在室內乾衣的時間。
懸浮微粒 CADR：由第三方實驗室根據 GB/T 18801-2015 進行測試
20 奈米：經 IUTA 測試。根據世界衛生組織 (WHO) 2008 年的微生物風險評估報告，禽流感、人類流感病毒、退伍軍人菌、肝炎病毒與 SARS 冠狀病毒皆大於 20 奈米 (0.00002 mm)。
除溼率：由第三方實驗室根據 GB/T 19411-2003 進行測試
PM2.5 濾除率由第三方根據 APIAC/LM-2015 在面積 30m3 的室內空間中進行測試，初始濃度為 (5.0 +/- 0.5) mg/m3
於 Airmid Healthgroup Ltd. 進行微生物減少率測試，測試環境為受到空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 病毒汙染的 28.5m3 試驗室。
由第三方實驗室根據 GB21551.3-2010 在 30m3 的室內進行測試，並以 (白色葡萄球菌) 8032 作為測試細菌