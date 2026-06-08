產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
DE5306/80
理想濕度與潔淨空氣 - 一次滿足
使用單一裝置恢復理想的濕度並消除空氣中的污染物。保護您的家庭免受黴菌、霉斑、細菌和病毒的侵害，只需按一下按鈕，即可享受健康潔淨空氣帶來的好處。
每日除濕量高達 14.2 公升
強效濾淨力：270 m3/h (CADR)
HEPA NanoProtect 濾網
智慧偵測室內空氣品質並自動調節
環保節能，效能強大
專為快速恢復健康室內環境而設計。有效去除濕氣，對抗黴菌、霉味、冷凝水和潮濕異味。防止過敏原滋生，保護您的家免受潮濕相關損害。
每日可從空氣中抽取高達 14.2 公升的水分，適用於最大 147m³ 的空間 (3)。僅需 16 分鐘即可將濕度從不健康的 90% 降至舒適的 60% (4)。4 公升大容量水箱讓您無需頻繁倒水，可長時間持續運作。
擁有 270 m³/h (CADR) 的強大濾淨力 (5)，可在 11 分鐘內淨化 48m² 的空間 (6)。去除高達 99.9% 的空氣中病毒如 H1N1（流感）(7) 和細菌 (8)。捕捉高達 99.99% 的塵蟎、花粉、貓毛或黴菌孢子等過敏原 (9)，這些都是引發過敏或花粉症症狀的常見誘因 (10)
(1) 由經認證的第三方機構依據 CNS12492 標準，在 27°C 和 60%RH 條件下測試。
(2) 根據相對濕度率計算，除以標準飲用水瓶容量 550 毫升。
(3) 適用除濕面積依據 JEM1411:1998（混凝土現代公寓類別）計算，房間高度 2.5 公尺
(4) 計算：20 立方公尺，從 27°C 下 60% RH，由第三方實驗室依據 CN12492 測試。結果可能因自然通風、濕氣釋放/吸收和溫度變化而有所不同。
(5) 由經認證的第三方機構依據 GB/T18801-2022 測試
(6) 依據 GB/T18801:2022 計算，基於 48 立方公尺房間內通過濾網的空氣，CADR 270 立方公尺/小時
(7) 由經認證的第三方機構依據 GB/T18801-2022 在 30 立方公尺測試艙中測試，使用淨化模式的強速運轉 1 小時。
(8) 由經認證的第三方機構依據 GB21551.3-2010 在 30 立方公尺測試艙中使用白色葡萄球菌測試，使用淨化模式的強速運轉 1 小時。
(9) 通過濾網的空氣，依據奧地利 OFI 研究所的 SOP 350.003 標準，使用塵蟎、樺樹花粉和貓過敏原測試
(10) 過敏性鼻炎及其對氣喘的影響 (ARIA) 2008，由 J. Bousquet 及約 50 位其他專業意見領袖撰寫，Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
(11) 由 IUTA 依據 DIN71460 標準，使用 0.003 微米 NaCI 氣溶膠測試通過濾網的空氣。
(12) 與室內自然晾衣相比，飛利浦測試。
(13) 使用 20 件合成 T 恤測試，飛利浦測試
(14) 視空氣品質和使用頻率而定
(15) 計算：R134a (1,300) 和 R290 (<3) 的全球暖化潛勢 (GWP)