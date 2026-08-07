理想濕度與潔淨空氣 - 一次滿足
單一裝置即可恢復理想濕度並消除空氣中的污染物。保護您的家庭免受黴菌、細菌和病毒侵害，只需按下按鈕，即可享受健康潔淨的空氣。
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若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
理想濕度與潔淨空氣 - 一次滿足 雙重功能。雙重防護。 每日除濕量高達 14.2 公升 強效濾淨力：270 m3/h (CADR) HEPA NanoProtect 濾網 智慧偵測室內空氣品質並自動調整 環保節能，效能強大 降低濕度、防止黴菌並消除霉味
專為快速恢復健康室內環境而設計。有效去除濕氣、對抗黴菌、霉斑、冷凝水和霉味。防止過敏原滋生，保護您的家免受潮濕造成的損害。
每日去除高達 14.2 公升 (1)，相當於 25 瓶水 (2)
每日可從空氣中抽取高達 14.2 公升的水分，適用於最大 147 立方公尺的空間 (3)。僅需 16 分鐘即可將濕度從不健康的 90% 降至舒適的 60% (4)。寬敞的 4 公升水箱讓您長時間運作，無需頻繁倒水。
11 分鐘內去除污染物
擁有 270 立方公尺/小時 (CADR) 的強大濾淨力 (5)，可在 11 分鐘內清淨 48 平方公尺的空間 (6)。去除高達 99.9% 的空氣中病毒，如 H1N1（流感）(7) 和細菌 (7)。捕捉高達 99.99% 的塵蟎、花粉、貓毛或黴菌孢子等過敏原 (8)，這些都是已知的過敏或花粉症症狀誘發因子 (9)
HEPA NanoProtect 捕捉 99.97% 的極小微粒
由前置濾網和 HEPA NanoProtect 組成的雙層過濾系統，可捕捉 99.97% 小至 0.003 微米的微粒 (11) — 比已知最小的病毒還要小！
智慧偵測並調節室內空氣品質
AeraSense 科技每秒掃描空氣 1000 次，讓您一眼掌握家中空氣品質。顯示幕以數值形式顯示過敏原和 PM2.5 的濃度，並搭配直覺的彩色光環。
衣物乾燥模式：呵護衣物，速度快 4.5 倍
比自然晾乾更快，比烘衣機更呵護衣物。衣物乾燥模式可在 2 小時內烘乾 20 件 T 恤 (6)，同時保護您的精緻衣物免於損壞、縮水和起皺。
「僅淨化」模式，防護污染物與過敏原
本機預設為淨化與除濕模式。當濕度達到理想狀態時，可切換至「僅淨化」模式，持續防護空氣中的污染物與過敏原。
自動與手動模式，打造個人化舒適體驗
使用自動模式輕鬆維持健康的 60% 濕度。選擇持續乾燥模式，在乾燥環境中保護特殊物品。選擇自動擺風模式，均勻循環乾燥空氣，讓衣物各部位都能獲得充足氣流。切換至手動模式，可完全掌控 4 段風速與 5 段濕度設定。
長效濾網：使用壽命長達 24 個月
飛利浦原廠濾網可確保優異效能長達 24 個月 (14)。清淨機會計算濾網使用壽命，並在需要更換時提醒您。
18 項進階安全功能，使用更安心
安全不僅是功能，更是基礎。從耐熱材質到兒童安全鎖；從智慧除霜到水箱提醒：這款除濕機確保可靠效能與無憂操作。
環保，且效能強大
配備節能壓縮機與環保 R290 冷媒，這款除濕機兼具強大效能與永續性。R290 冷卻液天然無毒，環保程度高達 400 倍 (15)，優化系統以最低能耗有效去除濕氣。
經過嚴格測試，確保耐用性與永續性
選擇飛利浦，值得信賴的品牌，擁有 80 多年氣候照護專業。我們的除濕機經過 170 項嚴格測試，確保可靠且持久的舒適體驗。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
一般規格
產品類型：
二合一除濕清淨機 技術
壓縮機 顏色
白色，淺灰色 主要材質
塑膠 水箱容量
4公升 冷媒
R290
技術規格
濕度感應器
有 溫度感應器
有 最低音量
21 dB(A) 最高音量
54 dB(A) PM 2.5 感應器
有
效能
CADR (潔淨空氣輸送率) (微粒，GB/T)
270 m³/h 微粒過濾
99.97% 於 0.003 微米 最大房間面積
147 m3 除濕率
14.2 公升/天
運用效能
電線長度
1.8 公尺 濕度等級
40%、50%、60%、70%、80% 模式
自動、連續除濕、衣物乾燥、自動擺動 速度設定
1、2、3 計時器
1-9 小時 空氣品質資訊
色環、數字
安全功能
自動關機
有 兒童安全鎖
有 水箱已滿提醒
有
重量與尺寸
產品高度
61.7 公分 產品重量
14.5 公斤 產品寬度
34.3 公分 產品長度
31.8 公分 包裝長度
40.5 公分 包裝寬度
36.9 公分 包裝高度
67.8 公分 包裝重量
17.5
節能
待機耗電量
<0.5 W 電壓
220-240 W 頻率
50 Hz 最大耗電量
195 W
維護保養
服務
2 年全球保固 建議更換濾網
24 個月
相容性
隨附配件 1
排水軟管 隨附配件 2
HEPA NanoProtect 濾網 相關配件 1
HEPA 濾網 (FY1120)
(1) 由認證第三方實驗室依據 CNS12492 標準，在 27°C 和 60%RH 條件下測試。 (2) 根據 RH 速率計算，除以標準飲用水瓶容量 550 毫升。 (3) 適用除濕面積依據 JEM1411:1998（混凝土現代公寓類別）計算，房間高度 2.5 公尺 (4) 計算：20 立方公尺，從 27°C 下的 60% RH，由第三方實驗室依據 CN12492 測試。結果可能因自然通風、濕氣釋放/吸收和溫度變化而有所不同。 (5) 由認證第三方實驗室依據 GB/T18801-2022 測試 (6) 依據 GB/T18801:2022 計算，基於 48 立方公尺房間內通過濾網的空氣，CADR 270 立方公尺/小時 (7) 由認證第三方實驗室依據 GB/T18801-2022 在 30 立方公尺測試艙中測試，使用淨化模式的強速運轉 1 小時。 (8) 由認證第三方實驗室依據 GB21551.3-2010 在 30 立方公尺測試艙中，使用白色葡萄球菌測試，淨化模式的強速運轉 1 小時。 (9) 通過濾網的空氣，依據奧地利 OFI 研究所的 SOP 350.003，使用塵蟎、樺樹花粉和貓過敏原測試 (10) 過敏性鼻炎及其對氣喘的影響 (ARIA) 2008，由 J. Bousquet 及約 50 位其他專業意見領袖撰寫，Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160 (11) 由 IUTA 依據 DIN71460 標準，使用 0.003 微米 NaCI 氣溶膠測試通過濾網的空氣。 (12) 與室內自然晾衣相比，飛利浦測試。 (13) 使用 20 件合成 T 恤測試，飛利浦測試 (14) 視空氣品質和使用頻率而定 (15) 計算：R134a (1,300) 和 R290 (<3) 的全球暖化潛勢 (GWP)
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