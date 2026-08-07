11 分鐘內去除污染物

擁有 270 立方公尺/小時 (CADR) 的強大濾淨力 (5)，可在 11 分鐘內清淨 48 平方公尺的空間 (6)。去除高達 99.9% 的空氣中病毒，如 H1N1（流感）(7) 和細菌 (7)。捕捉高達 99.99% 的塵蟎、花粉、貓毛或黴菌孢子等過敏原 (8)，這些都是已知的過敏或花粉症症狀誘發因子 (9)