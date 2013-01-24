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USB-A 對 Lightning

DLC5204V/00
  • 1.2 公尺 USB-A 對 Lightning 纜線 1.2 公尺 USB-A 對 Lightning 纜線 1.2 公尺 USB-A 對 Lightning 纜線
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    USB-A 對 Lightning

    DLC5204V/00

    1.2 公尺 USB-A 對 Lightning 纜線

    連接 iPhone 與 Macbook，同步音樂、應用程式、相片、更新及其他內容。連接時會為您的裝置充電，可透過 USB 插槽與現有的 USB 壁掛式或自動充電器搭配使用，是手邊不可或缺的備用或替代纜線！ 查看所有優點

    USB-A 對 Lightning

    1.2 公尺 USB-A 對 Lightning 纜線

    連接 iPhone 與 Macbook，同步音樂、應用程式、相片、更新及其他內容。連接時會為您的裝置充電，可透過 USB 插槽與現有的 USB 壁掛式或自動充電器搭配使用，是手邊不可或缺的備用或替代纜線！ 查看所有優點

    1.2 公尺 USB-A 對 Lightning 纜線

    連接 iPhone 與 Macbook，同步音樂、應用程式、相片、更新及其他內容。連接時會為您的裝置充電，可透過 USB 插槽與現有的 USB 壁掛式或自動充電器搭配使用，是手邊不可或缺的備用或替代纜線！ 查看所有優點

    USB-A 對 Lightning

    1.2 公尺 USB-A 對 Lightning 纜線

    連接 iPhone 與 Macbook，同步音樂、應用程式、相片、更新及其他內容。連接時會為您的裝置充電，可透過 USB 插槽與現有的 USB 壁掛式或自動充電器搭配使用，是手邊不可或缺的備用或替代纜線！ 查看所有優點

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      1.2 公尺 USB-A 對 Lightning 纜線

      傳輸電力至 iPhone

      • 同步與充電
      • 1.2 公尺 / 4 呎

      手邊不可或缺的備用或替代纜線

      隨身攜帶、放在桌上或替代遺失的纜線，讓您隨時都能在需要時進行連接和充電。

      可與現有的 USB 壁掛式或車用充電器搭配使用

      可與任何現有的 USB 電源 (牆壁插座、汽車或電腦) 搭配使用，方便在需要時充電。

      技術規格

      • 相容性

        iPhone、iPad、iPod
        專為 Lightning 接頭而設計
        相容於
        • iPad
        • iPod
        • iPhone

      • 纜線

        內附
        USB 對 Lightning
        USB 對 Lightning

      • 纜線規格

        長度
        1.2  m

      • 外紙箱

        GTIN
        1 48 95229 11238 1
        包裝數
        36
        高度
        23  cm
        長度
        40  cm
        寬度
        34.5  cm
        總重
        4.914  kg
        總重
        10.833  lb
        高度
        9.1  吋
        長度
        15.7  吋
        淨重
        2.540  lb
        淨重
        1.152  kg
        皮重
        3.762  kg
        皮重
        8.294  lb
        寬度
        13.6  吋

      • 包裝尺寸

        深度
        2  cm
        EAN
        48 95229 11238 4
        高度
        19.5  cm
        寬度
        10  cm
        內含產品件數
        1
        貨架放置類型
        兩用
        深度
        0.8  吋
        總重
        0.108  lb
        總重
        0.049  kg
        高度
        7.7  吋
        淨重
        0.032  kg
        淨重
        0.071  lb
        皮重
        0.037  lb
        皮重
        0.017  kg
        寬度
        3.9  吋

      • 設計與外型

        材質
        編織金屬外殼

      • 內紙箱

        總重
        1.530  lb
        總重
        0.694  kg
        GTIN
        2 48 95229 11238 8
        高度
        8.1  吋
        高度
        20.5  cm
        長度
        7.5  吋
        長度
        19  cm
        淨重
        0.423  lb
        淨重
        0.192  kg
        包裝數
        6
        皮重
        0.502  kg
        皮重
        1.107  lb
        寬度
        4.3  吋
        寬度
        11  cm

      • 產品規格

        深度
        2  cm
        深度
        0.8  吋
        高度
        3.9  吋
        高度
        10  cm
        重量
        0.071  lb
        重量
        0.032  kg
        寬度
        5  cm
        寬度
        2.0  吋

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