搜尋關鍵字
1.2 公尺 USB-A 對 Lightning 纜線
連接 iPhone 與 Macbook，同步音樂、應用程式、相片、更新及其他內容。連接時會為您的裝置充電，可透過 USB 插槽與現有的 USB 壁掛式或自動充電器搭配使用，是手邊不可或缺的備用或替代纜線！ 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
1.2 公尺 USB-A 對 Lightning 纜線
連接 iPhone 與 Macbook，同步音樂、應用程式、相片、更新及其他內容。連接時會為您的裝置充電，可透過 USB 插槽與現有的 USB 壁掛式或自動充電器搭配使用，是手邊不可或缺的備用或替代纜線！ 查看所有優點
1.2 公尺 USB-A 對 Lightning 纜線
連接 iPhone 與 Macbook，同步音樂、應用程式、相片、更新及其他內容。連接時會為您的裝置充電，可透過 USB 插槽與現有的 USB 壁掛式或自動充電器搭配使用，是手邊不可或缺的備用或替代纜線！ 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
1.2 公尺 USB-A 對 Lightning 纜線
連接 iPhone 與 Macbook，同步音樂、應用程式、相片、更新及其他內容。連接時會為您的裝置充電，可透過 USB 插槽與現有的 USB 壁掛式或自動充電器搭配使用，是手邊不可或缺的備用或替代纜線！ 查看所有優點
相容性
纜線
纜線規格
外紙箱
包裝尺寸
設計與外型
內紙箱
產品規格