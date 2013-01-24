1.2 公尺 USB-A 對 Lightning 纜線

連接 iPhone 與 Macbook，同步音樂、應用程式、相片、更新及其他內容。連接時會為您的裝置充電，可透過 USB 插槽與現有的 USB 壁掛式或自動充電器搭配使用，是手邊不可或缺的備用或替代纜線！ 查看所有優點