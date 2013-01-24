主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

USB-C 對 Lightning 纜線

DLC5206L/00
  • 優質編織 USB-C 對 Lightning 纜線 優質編織 USB-C 對 Lightning 纜線 優質編織 USB-C 對 Lightning 纜線
    -{discount-value}

    USB-C 對 Lightning 纜線

    DLC5206L/00

    優質編織 USB-C 對 Lightning 纜線

    USB-C 連接 Lightning 纜線可讓適用於 iPhone 和 iPad 的支援 PD 充電器發揮最大效能，6 英尺長的優質纜線讓充電更靈活。 查看所有優點

    USB-C 對 Lightning 纜線

    優質編織 USB-C 對 Lightning 纜線

    USB-C 連接 Lightning 纜線可讓適用於 iPhone 和 iPad 的支援 PD 充電器發揮最大效能，6 英尺長的優質纜線讓充電更靈活。 查看所有優點

    優質編織 USB-C 對 Lightning 纜線

    USB-C 連接 Lightning 纜線可讓適用於 iPhone 和 iPad 的支援 PD 充電器發揮最大效能，6 英尺長的優質纜線讓充電更靈活。 查看所有優點

    USB-C 對 Lightning 纜線

    優質編織 USB-C 對 Lightning 纜線

    USB-C 連接 Lightning 纜線可讓適用於 iPhone 和 iPad 的支援 PD 充電器發揮最大效能，6 英尺長的優質纜線讓充電更靈活。 查看所有優點

    類似產品

    See all cables

      優質編織 USB-C 對 Lightning 纜線

      • 同步與充電
      • 2 公尺
      • 黑色編織纜線
      • 電力傳輸

      超長纜線輕鬆使用且更便利

      較長的纜線有時可讓您更輕鬆使用並提高便利性

      USB C 型接頭利於高速充電

      USB C 型接頭利於高速充電，搭配最新 C 型相容裝置

      可與現有的 USB 壁掛式或車用充電器搭配使用

      可與任何現有的 USB 電源 (牆壁插座、汽車或電腦) 搭配使用，方便在需要時充電。

      技術規格

      • 相容性

        相容於
        • iPad
        • iPhone
        iPhone、iPad、iPod
        適用裝置：iPhone、iPad、iPod

      • 纜線規格

        長度
        6 英尺
        長度
        2  m
        最大充電速率
        18  W
        資料傳輸速率
        480 Mbps

      • 設計與外型

        材質
        編織

      • 包裝尺寸

        總重
        0.049  kg
        淨重
        0.032  kg
        皮重
        0.017  kg
        總重
        0.108  lb
        淨重
        0.071  lb
        皮重
        0.037  lb
        EAN
        48 95229 10384 9

      • 外紙箱

        包裝數
        36
        長度
        40  cm
        寬度
        34.5  cm
        高度
        23  cm
        長度
        15.7  吋
        寬度
        13.6  吋
        高度
        9.1  吋
        總重
        4.914  kg
        淨重
        1.152  kg
        皮重
        3.762  kg
        總重
        10.833  lb
        淨重
        2.540  lb
        皮重
        8.294  lb
        GTIN
        1 48 95229 10384 6

      • 內紙箱

        包裝數
        6
        長度
        19  cm
        寬度
        11  cm
        高度
        20.5  cm
        長度
        7.5  吋
        寬度
        4.3  吋
        高度
        8.1  吋
        總重
        0.694  kg
        淨重
        0.192  kg
        皮重
        0.502  kg
        總重
        1.530  lb
        淨重
        0.423  lb
        皮重
        1.107  lb
        GTIN
        2 48 95229 10384 3

      取得產品支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近檢視的產品