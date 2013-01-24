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優質編織 USB-C 對 Lightning 纜線
USB-C 連接 Lightning 纜線可讓適用於 iPhone 和 iPad 的支援 PD 充電器發揮最大效能，6 英尺長的優質纜線讓充電更靈活。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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相容性
纜線規格
設計與外型
包裝尺寸
外紙箱
內紙箱