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USB 行動電源

DLP1010C/00
  • 輕薄強大的行動電源 輕薄強大的行動電源 輕薄強大的行動電源
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    USB 行動電源

    DLP1010C/00

    輕薄強大的行動電源

    10000mAh 大容量，搭配安全的鋰聚合物電池，讓您在手機電池電量耗盡時無須再煩惱。搭配 PD 的 USB-C 可將電力最大化，為您最新的裝置充電。

    USB 行動電源

    輕薄強大的行動電源

    10000mAh 大容量，搭配安全的鋰聚合物電池，讓您在手機電池電量耗盡時無須再煩惱。搭配 PD 的 USB-C 可將電力最大化，為您最新的裝置充電。

    輕薄強大的行動電源

    10000mAh 大容量，搭配安全的鋰聚合物電池，讓您在手機電池電量耗盡時無須再煩惱。搭配 PD 的 USB-C 可將電力最大化，為您最新的裝置充電。

    USB 行動電源

    輕薄強大的行動電源

    10000mAh 大容量，搭配安全的鋰聚合物電池，讓您在手機電池電量耗盡時無須再煩惱。搭配 PD 的 USB-C 可將電力最大化，為您最新的裝置充電。

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      走到哪用到哪，無需擔心附近沒有電源可供充電

      即使身旁沒有電源插座或車用充電器，您還是可以利用便利的電池組替您的裝置充電。這款智慧型電池組會先行供電，因此電池組的電量用畢移除後，您的裝置裡還有全新的電池電力可使用。

      2 個 USB 埠可同時為兩個裝置充電

      2 個 USB 埠可同時為兩個裝置充電

      支援電力傳輸的 USB-C 連接埠

      USB-C 是最新的充電接頭，目前如手機、室外攝影機和平板電腦等行動裝置皆已採用此規格。PD (電力傳輸) 是 USB 的電力傳輸標準，其定義的電力傳輸標準為 15 瓦、27 瓦、45 瓦，最高可達 100 瓦。

      技術規格

      • 內紙箱

        包裝數
        6
        長度
        19  cm
        寬度
        11  cm
        高度
        23  cm
        長度
        7.5  吋
        寬度
        4.3  吋
        高度
        9.1  吋
        總重
        2.044  kg
        淨重
        1.26  kg
        皮重
        0.784  kg
        總重
        4.506  lb
        淨重
        2.778  lb
        皮重
        1.728  lb
        GTIN
        2 48 95229 10379 9

      • 外紙箱

        包裝數
        36
        長度
        40  cm
        寬度
        34.5  cm
        高度
        25.5  cm
        長度
        15.7  吋
        寬度
        13.6  吋
        高度
        10.0  吋
        總重
        13.014  kg
        淨重
        7.56  kg
        皮重
        5.454  kg
        總重
        28.691  lb
        淨重
        16.667  lb
        皮重
        12.024  lb
        GTIN
        1 48 95229 10379 2

      • 包裝尺寸

        總重
        0.274  kg
        淨重
        0.21  kg
        皮重
        0.064  kg
        總重
        0.604  lb
        淨重
        0.463  lb
        皮重
        0.141  lb
        EAN
        48 95229 10379 5

      • 配件

        纜線
        充電纜線

      • 相容性

        可與下列
        USB 充電裝置搭配使用

      • 功率

        輸出
        37Wh
        USB-C 連接埠：PD 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A，QC 連接埠：DC 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A，USB 連接埠：DC 5V/2.1A
        輸入功率
        5V、1A/2.1A 或 5V/2A、9V/2A、12V/1.5A
        Micro USB：5V、1A/2.1A，USB-C：5V/2A、9V/2A、12V/1.5A
        電池類型
        鋰聚合物電池
        電池容量
        10000mAh

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