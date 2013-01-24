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輕薄強大的行動電源
10000mAh 大容量，搭配安全的鋰聚合物電池，讓您在手機電池電量耗盡時無須再煩惱。搭配 PD 的 USB-C 可將電力最大化，為您最新的裝置充電。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
輕薄強大的行動電源
10000mAh 大容量，搭配安全的鋰聚合物電池，讓您在手機電池電量耗盡時無須再煩惱。搭配 PD 的 USB-C 可將電力最大化，為您最新的裝置充電。
輕薄強大的行動電源
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輕薄強大的行動電源
10000mAh 大容量，搭配安全的鋰聚合物電池，讓您在手機電池電量耗盡時無須再煩惱。搭配 PD 的 USB-C 可將電力最大化，為您最新的裝置充電。
實在的 LED 電源指示燈，讓您只需瞄一眼，就可確認是否充電完成。
即使身旁沒有電源插座或車用充電器，您還是可以利用便利的電池組替您的裝置充電。這款智慧型電池組會先行供電，因此電池組的電量用畢移除後，您的裝置裡還有全新的電池電力可使用。
2 個 USB 埠可同時為兩個裝置充電
USB-C 是最新的充電接頭，目前如手機、室外攝影機和平板電腦等行動裝置皆已採用此規格。PD (電力傳輸) 是 USB 的電力傳輸標準，其定義的電力傳輸標準為 15 瓦、27 瓦、45 瓦，最高可達 100 瓦。
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