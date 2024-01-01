USB 行動電源 DLP1925CB/40
強大行動電源
隨時隨地都有電。30,000 mAh 大容量能支援超過 1 次的完全充電。3 個 USB 埠搭配 USB-A 和 USB-C。USB-C PD3.0 最大 20W 或 USB-A 埠搭配 QC3/0 最大 18W 輸出，快速為裝置充電。
查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
強大行動電源
隨時隨地都有電。30,000 mAh 大容量能支援超過 1 次的完全充電。3 個 USB 埠搭配 USB-A 和 USB-C。USB-C PD3.0 最大 20W 或 USB-A 埠搭配 QC3/0 最大 18W 輸出，快速為裝置充電。
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強大行動電源
隨時隨地都有電。30,000 mAh 大容量能支援超過 1 次的完全充電。3 個 USB 埠搭配 USB-A 和 USB-C。USB-C PD3.0 最大 20W 或 USB-A 埠搭配 QC3/0 最大 18W 輸出，快速為裝置充電。
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強大行動電源 可攜式備用行動電源 27000 mAh USB A 與 USB C 充電埠 QC 3.0 和 PD 黑色 走到哪用到哪，無需擔心附近沒有電源可供充電
即使身旁沒有電源插座或車用充電器，您還是可以利用便利的電池組替您的裝置充電。這款智慧型電池組會先行供電，因此電池組的電量用畢移除後，您的裝置裡還有全新的電池電力可使用。
隨時隨地為裝置重複充電
行動電源可讓您在外出時重複完整充電 2 次以上。只要出門時隨身攜帶，就能在需要時使用備用電源。
LCD 顯示提供電源指示燈
LCD 顯示提供電源指示燈
使用 USB-C 可程控電源供應器 (PPS) 進行充電
PPS (可程控電源供應器) 為 USB-C 裝置快充技術的標準。此技術會根據裝置的充電狀態即時調整電壓和電流，以最大功率充電。安全縮短充電時間的聰明選項。
快速充電技術可最佳化充電速度
快速充電技術可最佳化充電電流和電壓，以加快裝置的充電速度。
智慧型防護可預防過熱、過電壓和過電流狀況
智慧型防護可預防過熱、過電壓和過電流狀況
3 個 USB 埠可同時為三個裝置充電
3 個 USB 埠可同時為三個裝置充電
30 分鐘即可充電 50%
快速充電 - 30 分鐘即可將耗盡電力的行動電話充到 50%。
快充搭配 USB-C PD3.0 20W 或 USB-A 搭配 QC3.0 18W
USB-C PD3.0 最大 20W 或 USB-A 埠搭配 QC3.0 最大 18W 輸出，快速為裝置充電
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
配件
使用手冊
使用手冊 纜線
USB C 纜線
功率
輸出 USB 與 Type-C 5V/3A
USB-C 輸出：5V/3A、9V/2.22A、12V/1.5A (PD20W) USB-A1/A2 輸出：5V/2.1A、9V/2A、12V/1.5A (QC18W) 總計最大：5V/3A
輸入功率 USB C \ Micro USB 5V/2A
Micro USB 輸入：5V/2A、9V/2A USB-C 輸入：5V/2A、9V/2.22A
電池容量
30,000mAh 111Wh
外紙箱
包裝數
2 GTIN
1 48 95229 14270 8
包裝尺寸
內含產品件數
1 EAN
48 95229 14270 1
產品規格
高度
14.2
cm 寬度
7.2
cm 深度
4.09
cm
內紙箱
包裝數
1 GTIN
2 48 95229 14270 5
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