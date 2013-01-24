支援電力傳輸的 USB-C 連接埠

USB-C 是最新的充電接頭，目前如手機、室外攝影機和平板電腦等行動裝置皆已採用此規格。PD (電力傳輸) 是 USB 的電力傳輸標準，其定義的電力傳輸標準為 15 瓦、27 瓦、45 瓦，最高可達 100 瓦。