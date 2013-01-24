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車用充電器 1C 1A 連接埠
使用支援 PD 的 USB-C 連接埠為最新裝置充電，最佳化充電電力並將充電時間降至最低，還可使用 USB-A 連接埠同時為其他裝置充電。隨附 1 公尺長 C 對 C 纜線。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
車用充電器 1C 1A 連接埠
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