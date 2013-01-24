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車用充電器

DLP2521L/00
  • 車用充電器 1C 1A 連接埠 車用充電器 1C 1A 連接埠 車用充電器 1C 1A 連接埠
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    車用充電器

    DLP2521L/00

    車用充電器 1C 1A 連接埠

    使用支援 PD 的 USB-C 連接埠為最新的 iPhone 充電，最佳化充電電力並將充電時間降至最低，還可使用 USB-A 連接埠同時為其他裝置充電。隨附 1 公尺長 C 對 Lightning 纜線。

    車用充電器

    車用充電器 1C 1A 連接埠

    使用支援 PD 的 USB-C 連接埠為最新的 iPhone 充電，最佳化充電電力並將充電時間降至最低，還可使用 USB-A 連接埠同時為其他裝置充電。隨附 1 公尺長 C 對 Lightning 纜線。

    車用充電器 1C 1A 連接埠

    使用支援 PD 的 USB-C 連接埠為最新的 iPhone 充電，最佳化充電電力並將充電時間降至最低，還可使用 USB-A 連接埠同時為其他裝置充電。隨附 1 公尺長 C 對 Lightning 纜線。

    車用充電器

    車用充電器 1C 1A 連接埠

    使用支援 PD 的 USB-C 連接埠為最新的 iPhone 充電，最佳化充電電力並將充電時間降至最低，還可使用 USB-A 連接埠同時為其他裝置充電。隨附 1 公尺長 C 對 Lightning 纜線。

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      技術規格

      • 配件

        纜線
        1 公尺 USB-C 對 Lightning 纜線

      • 功率

        輸出
        最大 36 瓦
        USB-A：4.5V/5A、5V/4.5A、9V/2A、12V/1.5A，USB-C：5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
        輸入功率
        DC 12 - 24V

      • 包裝尺寸

        總重
        0.1  kg
        淨重
        0.074  kg
        皮重
        0.026  kg
        總重
        0.220  lb
        淨重
        0.163  lb
        皮重
        0.057  lb
        EAN
        48 95229 10368 9

      • 外紙箱

        包裝數
        36
        長度
        40  cm
        寬度
        34.5  cm
        高度
        23  cm
        長度
        15.7  吋
        寬度
        13.6  吋
        高度
        9.1  吋
        總重
        6.75  kg
        淨重
        2.664  kg
        皮重
        4.086  kg
        總重
        14.881  lb
        淨重
        5.873  lb
        皮重
        9.008  lb
        GTIN
        1 48 95229 10368 6

      • 內紙箱

        包裝數
        6
        長度
        19  cm
        寬度
        11  cm
        高度
        20.5  cm
        長度
        7.5  吋
        寬度
        4.3  吋
        高度
        8.1  吋
        總重
        1  kg
        淨重
        0.444  kg
        皮重
        0.556  kg
        總重
        2.205  lb
        淨重
        0.979  lb
        皮重
        1.226  lb
        GTIN
        2 48 95229 10368 3

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