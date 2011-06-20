wOOx 技術，精準呈現渾厚低音不失真

wOOx 技術是種嶄新的揚聲概念，較一般音響系統更為飽滿、深沉的低音，能驚艷您的聆聽感受。特殊的喇叭驅動器與 wOOx 低音反射器完美結合，而主驅動器與高音單體間的準確調校，更確保了中低頻到高頻之間的流暢轉換。雙懸吊系統及完全對稱的夾層結構可發出低沉而準確的低音，而無明顯失真。在最大音量時，wOOx 能散放出極為低沉且動感十足的低音，徹底釋放音樂的震撼效果。