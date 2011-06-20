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DS7600/98
專為行動生活而生
這款輕巧便攜的基座喇叭在性能上可一點都不輕挑。專為行動生活打造的聰明設計，能強力放送 iPod/iPhone 中的音效內容，讓您不管走到何處，都能享受動人的好音樂。
適用於 iPod/iPhone
電池/AC 電源
wOOx 技術是種嶄新的揚聲概念，較一般音響系統更為飽滿、深沉的低音，能驚艷您的聆聽感受。特殊的喇叭驅動器與 wOOx 低音反射器完美結合，而主驅動器與高音單體間的準確調校，更確保了中低頻到高頻之間的流暢轉換。雙懸吊系統及完全對稱的夾層結構可發出低沉而準確的低音，而無明顯失真。在最大音量時，wOOx 能散放出極為低沉且動感十足的低音，徹底釋放音樂的震撼效果。
只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的低音效果。
採用智慧型設計的彈簧式擴充基座可輕鬆連接任何 iPod 或 iPhone，不需特殊轉接頭。更棒的是，即使您的 iPod 或 iPhone 裝在最厚實的保護套中，也能直接插上，不成問題。現在，您可以真正輕鬆自在地享受音樂了。