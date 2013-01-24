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具備 Bluetooth® 功能的基座喇叭

DS7700/37
  • 專為行動生活而生 專為行動生活而生 專為行動生活而生
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    具備 Bluetooth® 功能的基座喇叭

    DS7700/37

    專為行動生活而生

    這款輕巧便攜的喇叭在性能上可一點都不輕挑。專為行動生活而生，能強力放送您 iPod/iPhone 中的音樂，讓您不管走到何處，都能享受動人的好音樂。 查看所有優點

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      技術規格

      • iPad 相容性

        相容於
        • iPad
        • iPad 2

      • iPhone 相容性

        相容於
        • iPhone
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4

      • iPod 相容性

        相容於
        • iPod
        • iPod mini
        • 擁有彩色顯示功能的 iPod
        • iPod classic
        • iPod nano 第 1 代
        • iPod nano 第 2 代
        • iPod nano 第 3 代
        • iPod touch
        • iPod nano 第 4 代
        • iPod touch 第 2 代
        • iPod nano 第 5 代
        • iPod touch 第二代 8/16/32 GB
        • iPod 第 5 代
        • iPod nano 第 6 代

      • iPod/iPhone/iPad 應用程式

        應用程式名稱
        • DockStudio
        • 於 App Store 免費下載
        相容性
        iOS 4.3 至 iOS 10.3
        相容性
        iPod touch、iPhone、iPad iOS 4.3 或以上版本
        7000+ 個網際網路廣播電台
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        • 多重鬧鐘
        • 睡眠定時器
        • 音樂喚醒
        • 自然音效喚醒
        • 相片喚醒
        電池狀態
        喇叭電池狀態

      • 連線

        AUX 輸入

      • 音訊播放

        支架播放模式
        • 為 iPhone 充電
        • 為 iPod 充電
        • 為 iPad 充電

      • 音效

        輸出功率 (RMS)
        14W
        加強音效
        動態低音增強效果
        音效系統
        立體聲
        音量控制
        音量控制增加/減少

      • 喇叭

        釹磁系統

      • 配件

        纜線
        3.5 公釐 AUX-in

      • 功率

        電源供應器
        • 100-240VAC，50/60Hz
        • 電池
        電池類型
        內建電池
        電池使用時間
        10  hr

      • 尺寸

        紙箱重量
        2.3  kg
        產品規格 (寬x深x高)
        310 x 110 x 40
        產品含包裝重量
        1.04  kg
        紙箱尺寸
        175 x 162 x 440 公釐
        紙箱數量
        2
        重量
        0.76  kg

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