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只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的低音效果。
飛利浦喇叭採用精心設計的彈簧式擴充基座，可輕鬆連接任何 iPod 或 iPhone，不需特殊轉接頭。更棒的是，即使您的 iPod 或 iPhone 裝在最厚實的保護套中，也能直接插上，不成問題。現在，您可以真正輕鬆自在地享受音樂了。
這個免費的應用程式可為您的基座喇叭增加一系列獨創的酷炫功能。您可以查看天氣、時間，甚至是使用您最愛的影像作為桌布。DockStudio 還可讓您收聽全球數千個網際網路廣播電台。我們將會推出更多的面板風格和新功能更新。
精彩的遊戲少了震撼逼真的音效，實在掃興。現在，智慧型手機或任何行動裝置中的遊戲可以變得更生動刺激，因為這款飛利浦基座喇叭可以讓音效更加震撼逼真。您可以響亮且清晰地聽到所有音效，將您的遊戲體驗提升到全新境界。不僅如此，享受這全新音效體驗一切毫不費力，只要透過藍牙技術便能達成。只要將您的可攜式裝置與基座喇叭之間建立無線藍牙連線，就能盡情遊戲。
連接 iPod、iPhone 或 iPad，這款擴充基座外型美觀時尚。即使拿掉裝置，這款擴充基座仍是美型精品。與其他擴充基座不同的是，這款 Fidelio 擴充基座的外型設計亮麗搶眼，無論裝置是否放在擴充基座上，皆是如此。因此，本產品能為您的櫃子或桌面增添時尚優雅感，讓人忍不住多看它一眼。
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