產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
已停產
DS8300/10
運用無線技術，讓家中每個角落擁有出色音效
DS8300 基座喇叭能透過 Lightning 接頭，從 iPod/iPhone/iPad 播放優美音效，帶來更多音樂、電玩與影片觀賞樂趣。藍牙串流功能讓您不論在室內任何角落都能享受完美音效。
Bluetooth®
配備 Lightning 接頭
適用於 iPod/iPhone/iPad
30W
藍牙屬於短距離無線通訊技術，兼具穩定與省電效果。此技術讓您輕鬆與 iPod/iPhone/iPad 或其他具備藍牙的裝置無線連線，例如智慧型手機、平板電腦或甚至筆記型電腦。因此您能以無線方式透過此款喇叭，盡情享受來自影片或遊戲的音樂與音效！
音訊輸入連線功能可讓您直接播放可攜式媒體播放機中的音訊輸入內容。除了以音響系統所提供的優異音質享受您最喜愛的音樂外，只要將 MP3 播放機插入音響系統，即可進行音訊輸入，方便無比。
透過全新 Lightning 接頭為您的 iPod/iPhone/iPad 充電，同時享受喜愛的音樂！只要直接插上喇叭，便能以絕佳音效播放您的精選曲調，還能在播放的同時為裝置快速充電，無須煩惱電池沒電的問題。