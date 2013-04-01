Pure Digital 處理技術，造就最佳音效清晰度

相較於採用傳統類比音訊處理技術的擴充底座播放機，使用的是來自 iPod/iPhone 的類比音訊輸出；而 Pure Digital 先進的音效處理技術能提供更為優異的音效表現。藉由收集 iPod/iPhone 的數位音訊輸出，並在每個電路階段進行數位處理，能呈現更高的訊噪比，帶給您無以倫比、完美平衡的清晰音質。