透過 Lightning 接頭快速充電和播放音樂

透過全新 Lightning 接頭為您的 iPod/iPhone/iPad 充電，同時享受喜愛的音樂！只要直接插上喇叭，便能以絕佳音效播放您的精選曲調，還能在播放的同時為裝置快速充電，無須煩惱電池沒電的問題。