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具備 Bluetooth® 功能的基座喇叭

DS8300/10
  • 運用無線技術，讓家中每個角落擁有出色音效 運用無線技術，讓家中每個角落擁有出色音效 運用無線技術，讓家中每個角落擁有出色音效
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    具備 Bluetooth® 功能的基座喇叭

    DS8300/10

    運用無線技術，讓家中每個角落擁有出色音效

    DS8300 基座喇叭能透過 Lightning 接頭，從 iPod/iPhone/iPad 播放優美音效，帶來更多音樂、電玩與影片觀賞樂趣。藍牙串流功能讓您不論在室內任何角落都能享受完美音效。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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    DS8300 基座喇叭能透過 Lightning 接頭，從 iPod/iPhone/iPad 播放優美音效，帶來更多音樂、電玩與影片觀賞樂趣。藍牙串流功能讓您不論在室內任何角落都能享受完美音效。 查看所有優點

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      • Bluetooth®
      • 配備 Lightning 接頭
      • 適用於 iPod/iPhone/iPad
      • 30W
      透過 Lightning 接頭快速充電和播放音樂

      透過 Lightning 接頭快速充電和播放音樂

      透過全新 Lightning 接頭為您的 iPod/iPhone/iPad 充電，同時享受喜愛的音樂！只要直接插上喇叭，便能以絕佳音效播放您的精選曲調，還能在播放的同時為裝置快速充電，無須煩惱電池沒電的問題。

      藍牙無線音樂串流功能

      藍牙無線音樂串流功能

      藍牙屬於短距離無線通訊技術，兼具穩定與省電效果。此技術讓您輕鬆與 iPod/iPhone/iPad 或其他具備藍牙的裝置無線連線，例如智慧型手機、平板電腦或甚至筆記型電腦。因此您能以無線方式透過此款喇叭，盡情享受來自影片或遊戲的音樂與音效！

      SoundCurve 提供超清晰細膩的音質

      SoundCurve 提供超清晰細膩的音質

      此飛利浦基座喇叭擁有精心設計的曲面背蓋，以高效能的音場結構準確重現原音。其乾淨流暢的曲線加強音箱硬度，大幅降低內部共鳴，有效減少震動和聲音失真，在炫目的外觀下有著晶亮剔透的超高音質。

      Pure Digital 處理技術，造就最佳音效清晰度

      Pure Digital 處理技術，造就最佳音效清晰度

      相較於採用傳統類比音訊處理技術的擴充底座播放機，使用的是來自 iPod/iPhone 的類比音訊輸出；而 Pure Digital 先進的音效處理技術能提供更為優異的音效表現。藉由收集 iPod/iPhone 的數位音訊輸出，並在每個電路階段進行數位處理，能呈現更高的訊噪比，帶給您無以倫比、完美平衡的清晰音質。

      SoundStudio 應用程式可完整控制音效設定

      SoundStudio 應用程式可完整控制音效設定

      現在起，您想怎麼聽音樂都行。SoundStudio 將控制音樂的力量交到您的手上。只要透過 iPhone 上直覺又簡單的控制選項，即可對每個聲音細節做出調整改變。現在您可以隨意打造喜歡的音樂情境，為您喜愛的歌曲注入新生命。SoundStudio 也能讓您收聽全球數千個網際網路廣播電台，拓展您的音樂體驗。

      音訊輸入能播放可攜式音樂

      音訊輸入能播放可攜式音樂

      音訊輸入連線功能可讓您直接播放可攜式媒體播放機中的音訊輸入內容。除了以音響系統所提供的優異音質享受您最喜愛的音樂外，只要將 MP3 播放機插入音響系統，即可進行音訊輸入，方便無比。

      精準調校的低音管可重現深沈渾厚的低音

      精準調校的低音管可重現深沈渾厚的低音

      經過精準調校的逆向發射低音管可讓配置給每一個低音喇叭的 3L 音量，彼此之間完美協調配合，因而讓如此輕巧的喇叭可以發揮真正驚人的渾厚低音表現。呈現出來的結果當然是超真實和彷彿身歷其境的聽覺體驗。

      最佳音響音量能匹配喇叭的要求

      智慧型音響設計給您最佳的低音重現體驗。音響音量分配至每具中音驅動器，完美匹配其音響要求。低音深沉渾厚，給您強大而渾厚的低音。

      技術規格

      • iPad 相容性

        透過 Lightning 接頭
        • iPad mini
        • iPad (搭配 Retina 顯示器)
        透過藍牙
        • iPad
        • iPad 2
        • iPad mini
        • iPad 4

      • iPhone 相容性

        透過 Lightning 接頭
        iPhone 5
        透過藍牙
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        • iPhone 5

      • iPod 相容性

        透過 Lightning 接頭
        • iPod nano 第 7 代
        • iPod touch 第 5 代
        透過藍牙
        • iPod nano 第 7 代
        • iPod touch 第 3 代
        • iPod touch 第 4 代
        • iPod touch 第 5 代

      • iPod/iPhone/iPad 應用程式

        應用程式名稱
        • SoundStudio
        • 於 App Store 免費下載
        相容性
        iOS 4.3 至 iOS 10.3
        相容性
        iPod touch、iPhone、iPad iOS 4.3 或以上版本

      • 音效

        輸出功率
        30 W RMS
        音效系統
        立體聲
        音量控制
        增加/減少

      • 喇叭

        喇叭驅動器
        2 座 3" 全音域低音喇叭
        喇叭增強功能
        低音反射式喇叭系統

      • 連線

        藍牙設定檔
        A2DP
        藍牙範圍
        視線所及，10 公尺或 30 英呎
        藍牙版本
        2.1
        音訊輸入 (3.5 公釐)

      • 配件

        附配件
        • AC 電源線
        • 遙控器

      • 尺寸

        產品規格 (寬x深x高)
        444 x 180 x 167  mm
        包裝尺寸 (寬x深x高)
        513 x 225 x 233 公釐
        產品重量
        2.19  kg
        產品含包裝重量
        3.13  kg

      • 功率

        電源供應器
        100 - 240V AC，50/60Hz

      內容物

      箱內其他物品

      • AC 電源線
      • 遙控器

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