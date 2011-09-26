產品支援

產品全球2年保固

立即前往飛利浦官方店領取入會禮

官方購買享7天鑑賞期

  • 產品正面相片
  • 遙控器相片
  • 遙控器相片
  • 產品細節相片
  • 產品細節相片
  • 產品細節相片
  • 替代產品相片
  • 替代產品相片
  • 替代產品相片
  • 替代產品相片
  • 替代產品相片
  • 替代產品相片
  • 產品使用中相片
  • 產品使用中相片
  • 產品使用中相片
  • 產品使用中相片
  • 產品使用中相片
  • 產品使用中相片
  • 主要影像
  • 產品正面相片
  • 遙控器相片
  • 遙控器相片
  • 產品細節相片
  • 產品細節相片
  • 產品細節相片
  • 替代產品相片
  • 替代產品相片
  • 替代產品相片
  • 替代產品相片
  • 替代產品相片
  • 替代產品相片
  • 產品使用中相片
  • 產品使用中相片
  • 產品使用中相片
  • 產品使用中相片
  • 產品使用中相片
  • 產品使用中相片
  • 主要影像

已停產

Fidelio Primo

DS9000/27

查看所有優點

技術規格

取得產品支援

尋找常見問答集、使用手冊、安全資訊及提示。