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- 複合視訊線 (Y)
- AC 電源線
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多虧了完整的檔案傳輸功能，只要使用內建的 USB 即插即用，即可享受更多數位音樂，省下力氣，多了趣味。
數位 FM 收音機為您飛利浦音響中的音樂收藏提供額外的音樂選擇。只要鎖定您想要預設的電台，然後按下預設鈕不放即可記憶頻率。有了預設電台的儲存功能，您就可快速存取最愛的電台，而無須每次都要手動調頻。
飛利浦播放機相容於市面上販售的多數 DVD 和 CD 光碟。DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 及相片光碟，皆可在本播放機播放。SVCD 代表「Super VideoCD」。SVCD 的品質較 VCD 要高出許多，而更高的解析度能呈現 VCD 所無法比擬的銳利畫質。CD(RW) 為一簡略名詞，表示光碟機能接受常見的可燒錄 CD 格式。
HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位多頻道音訊，不必轉換至類比訊號，因此畫質與音質皆臻完美，毫無雜訊。
wOOx 技術是種嶄新的揚聲概念，較一般音響系統更為飽滿、深沉的低音，能驚艷您的聆聽感受。特殊的喇叭驅動器與 wOOx 低音反射器完美結合，而主驅動器與高音單體間的準確調校，更確保了中低頻到高頻之間的流暢轉換。雙懸吊系統及完全對稱的夾層結構可發出低沉而準確的低音，而無明顯失真。在最大音量時，wOOx 能散放出極為低沉且動感十足的低音，徹底釋放音樂的震撼效果。
透過全新 Lightning 接頭為您的 iPod/iPhone/iPad 充電，同時享受喜愛的音樂！只要直接插上喇叭，便能以絕佳音效播放您的精選曲調，還能在播放的同時為裝置快速充電，無須煩惱電池沒電的問題。
傳動滑蓋式前蓋板為系統的時尚設計更添細緻風味。造型與功能兼具的光碟蓋版，在您隨時想變換音樂的時候，只要按下按鈕，即可讓蓋板順暢地上下垂直滑動。在您輕鬆享受震憾音效的同時，也能經由透明窗口欣賞光碟轉動。
Hi-Fi 圓頂高音喇叭能重現清澈的高頻及中頻，強化從喇叭中傳出的整體音效清晰度。圓頂高音喇叭帶來完美和諧、真實無綴的多元音域音效，提供超清晰的聲樂、純粹的樂器音質，以及自然的音色；搭配低音喇叭組合使用時，能完美平衡整體的音效表現。
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