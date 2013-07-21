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DVD 超迷你音響

DTD3190/98
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    DVD 超迷你音響

    DTD3190/98

    輕鬆享受美妙音樂和精彩電影

    此款飛利浦 DVD 超迷你音響擁有藍牙無線音樂串流功能及 wOOx 超重低音技術，不僅能讓樂音自由流洩，呈現完整的聲音細膩度，更帶來強力低音的震撼感受。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      就要執著好聲音

      • Bluetooth®
      • 配備 Lightning 接頭
      • DVD、DivX HDMI ARC
      • 最大 150W，低音反射器
      USB 即插即用提供簡易 MP3 音樂播放功能

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      多虧了完整的檔案傳輸功能，只要使用內建的 USB 即插即用，即可享受更多數位音樂，省下力氣，多了趣味。

      FM 數位選台可預設多達 20 組電台

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      播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 以及 Picture CD

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      飛利浦播放機相容於市面上販售的多數 DVD 和 CD 光碟。DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 及相片光碟，皆可在本播放機播放。SVCD 代表「Super VideoCD」。SVCD 的品質較 VCD 要高出許多，而更高的解析度能呈現 VCD 所無法比擬的銳利畫質。CD(RW) 為一簡略名詞，表示光碟機能接受常見的可燒錄 CD 格式。

      HDMI 1080p 強化至高解析度，呈現更鮮明圖片

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      HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位多頻道音訊，不必轉換至類比訊號，因此畫質與音質皆臻完美，毫無雜訊。

      wOOx™ 喇叭提供低沉強勁的低音

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      wOOx 技術是種嶄新的揚聲概念，較一般音響系統更為飽滿、深沉的低音，能驚艷您的聆聽感受。特殊的喇叭驅動器與 wOOx 低音反射器完美結合，而主驅動器與高音單體間的準確調校，更確保了中低頻到高頻之間的流暢轉換。雙懸吊系統及完全對稱的夾層結構可發出低沉而準確的低音，而無明顯失真。在最大音量時，wOOx 能散放出極為低沉且動感十足的低音，徹底釋放音樂的震撼效果。

      透過 Lightning 接頭快速充電和播放音樂

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      透過全新 Lightning 接頭為您的 iPod/iPhone/iPad 充電，同時享受喜愛的音樂！只要直接插上喇叭，便能以絕佳音效播放您的精選曲調，還能在播放的同時為裝置快速充電，無須煩惱電池沒電的問題。

      卡拉 OK 功能提供您居家無窮的歌唱樂趣

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      從音樂裝置進行藍牙無線音樂串流

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      自動 CD 載入裝置，存取方便

      傳動滑蓋式前蓋板為系統的時尚設計更添細緻風味。造型與功能兼具的光碟蓋版，在您隨時想變換音樂的時候，只要按下按鈕，即可讓蓋板順暢地上下垂直滑動。在您輕鬆享受震憾音效的同時，也能經由透明窗口欣賞光碟轉動。

      Hi-Fi 圓頂高音喇叭，提供更細膩、自然的音效

      Hi-Fi 圓頂高音喇叭能重現清澈的高頻及中頻，強化從喇叭中傳出的整體音效清晰度。圓頂高音喇叭帶來完美和諧、真實無綴的多元音域音效，提供超清晰的聲樂、純粹的樂器音質，以及自然的音色；搭配低音喇叭組合使用時，能完美平衡整體的音效表現。

      技術規格

      • 音效

        加強音效
        數位音效控制
        音效系統
        杜比數位
        最大輸出功率 (RMS)
        150W

      • 喇叭

        喇叭驅動器
        圓頂高音喇叭，含 4" 低音喇叭
        喇叭類型
        圓頂高音喇叭
        主喇叭
        • 2 聲道
        • wOOx 低音反射器

      • 視訊播放

        播放媒體
        • DivX
        • DVD-Video
        • 相片光碟
        • VCD/SVCD
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        光碟播放模式
        • A-B 段重複播放
        • 視角選擇
        • PBC
        • 慢動作
        • 縮放
        • 父母監控鎖定
        • 光碟功能表
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      • 音訊播放

        播放媒體
        • MP3-CD
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        • 停止

      • 靜態相片播放

        相片壓縮格式
        JPEG
        畫面增強
        幻燈片展示伴隨 MP3 播放
        播放媒體
        • 相片光碟
        • CD-R/RW
        • DVD+R/+RW

      • 調諧器/接收/傳送

        調諧器波段
        FM 立體聲
        自動數位選台
        調諧器增强功能
        自動儲存
        記憶選台
        20
        天線
        FM 天線
        RDS
        • 節目類型
        • 電台名稱

      • 連線

        HDMI 1
        HDMI (音訊回傳頻道)
        視訊輸出 - 類比
        複合 CVBS (黃色 cinch)
        藍牙設定檔
        A2DP
        音訊連接
        類比音訊輸入 (左/右)
        USB
        USB 主機
        麥克風
        麥克風插孔
        耳機
        3.5 公釐

      • 便利

        鬧鐘
        • CD 鬧鐘
        • 睡眠定時器
        • 收音機鬧鐘
        • USB 鬧鈴
        時鐘
        主螢幕顯示
        指示功能
        DIM 模式

      • 配件

        附配件
        • 複合視訊線 (Y)
        • AC 電源線
        使用手冊
        多國語言
        遙控器

      • 尺寸

        總重
        9.4  kg
        主機深度
        237  mm
        主機高度
        195  mm
        主機寬度
        230  mm
        主喇叭深度
        230  mm
        主喇叭高度
        304  mm
        主喇叭寬度
        139  mm
        包裝深度
        360  mm
        包裝高度
        290  mm
        包裝寬度
        514  mm
        淨重
        8  kg

      • 電源

        電源供應器
        • 110-240V
        • 50/60 Hz

      • iPad 相容性

        相容於
        • iPad mini
        • iPad (搭配 Retina 顯示器)

      • iPhone 相容性

        相容於
        iPhone 5

      • iPod 相容性

        相容於
        • iPod nano 第 7 代
        • iPod touch 第 5 代

      內容物

      箱內其他物品

      • 複合視訊線 (Y)
      • AC 電源線

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