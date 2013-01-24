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單鍵觸控，就能製作出合意的濃縮咖啡和卡布奇諾
透過 100% 陶瓷研磨器和直覺式顯示幕選擇濃度、溫度和時間長度，就能享受現磨咖啡豆沖煮出的完美義式濃縮咖啡和卡布奇諾。配備奶泡器，只要按一下，熱騰騰的卡布奇諾立即上桌。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
單鍵觸控，就能製作出合意的濃縮咖啡和卡布奇諾
透過 100% 陶瓷研磨器和直覺式顯示幕選擇濃度、溫度和時間長度，就能享受現磨咖啡豆沖煮出的完美義式濃縮咖啡和卡布奇諾。配備奶泡器，只要按一下，熱騰騰的卡布奇諾立即上桌。 查看所有優點
單鍵觸控，就能製作出合意的濃縮咖啡和卡布奇諾
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單鍵觸控，就能製作出合意的濃縮咖啡和卡布奇諾
透過 100% 陶瓷研磨器和直覺式顯示幕選擇濃度、溫度和時間長度，就能享受現磨咖啡豆沖煮出的完美義式濃縮咖啡和卡布奇諾。配備奶泡器，只要按一下，熱騰騰的卡布奇諾立即上桌。 查看所有優點
機器提示後更換濾網，即可享用清澈潔淨的水以及多達 5000* 杯咖啡而無需除垢。
在特殊時刻享用鍾愛的咖啡。不論是想喝義式濃縮、美式咖啡或以牛奶為底的特調飲品，您的全自動義式咖啡機都能輕鬆且及時地製作出完美的飲品，供您享用！
用最簡單的方式，在最棒的溫度下，享受奶香醇郁的卡布奇諾吧。只需將牛奶倒入鮮奶盒，放入機器中，再選擇您想要的飲品。無論是卡布奇諾或是香濃牛奶，數秒內就能享受理想溫度的飲品，並且不會飛濺於檯面。
這款全自動機器供豐富的美味飲品選項，可依據個人口味量身製作喜愛的飲品。從萃取時間、濃度到溫度，機器能為您記憶每種飲品的個人化口感，任您自由探索實驗，用創意挑逗味蕾！
有時候就是想來杯香濃醇厚的美味咖啡，但又不想攝取太多咖啡因。有了咖啡粉選項，您就可以隨心所欲享用低咖啡因的美味咖啡。
我們的研磨器 100% 由純陶瓷打造：堅韌耐用、精確組裝，讓您能享受 20.000 杯以上香氣繚繞的新鮮好咖啡。
義式咖啡機的可調整壺嘴尺寸適合每個咖啡杯，因此可防止咖啡濺出或在倒進杯子時冷卻。讓每杯義式咖啡都處於完美的溫度，同時保持咖啡機清潔。
您沖煮的每一杯咖啡都會綴有絲般光滑柔順的奶泡層，召喚您的味蕾。鮮奶盒會起泡兩次，然後以最佳溫度將豐厚美好的綿密奶泡傾注於您的杯內。鮮奶盒也可方便地置放於冰箱中，確保極致衛生清潔。
以超輕巧設計搭配大容量的咖啡豆、水及咖啡渣容器，享受更多空間，同時不需經常補充。這款智慧型全自動機器採用大容量的水箱、咖啡豆盒和咖啡渣容器，帶來最大的便利性及頂尖性能。
直覺式顯示幕能顯示所有相關的資訊，方便您操作機器，獲得最佳成果。圖示說明能逐步引導您完成所有自訂選項及重要的維護活動。
獨特的一鍵式鮮奶盒快速清潔功能，方便您每次用完後徹底洗淨牛奶系統
這款義式咖啡機能在開機或關機時自動以清水清洗咖啡管路，因此能夠確保沖泡出的每一杯咖啡都具有香醇、新鮮的口感。定期除鈣有助於延長義式咖啡機的使用壽命。這款咖啡機可在需要時提醒您除鈣，螢幕上也會顯示引導的訊息，讓您知道進行的步驟與時機。
一般規格
技術規格
自訂
豐富多變
其他功能