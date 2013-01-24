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3100 series

全自動義式咖啡機

EP3360/14
  • 單鍵觸控，就能製作出合意的濃縮咖啡和卡布奇諾 單鍵觸控，就能製作出合意的濃縮咖啡和卡布奇諾 單鍵觸控，就能製作出合意的濃縮咖啡和卡布奇諾
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    3100 series 全自動義式咖啡機

    EP3360/14

    單鍵觸控，就能製作出合意的濃縮咖啡和卡布奇諾

    透過 100% 陶瓷研磨器和直覺式顯示幕選擇濃度、溫度和時間長度，就能享受現磨咖啡豆沖煮出的完美義式濃縮咖啡和卡布奇諾。配備奶泡器，只要按一下，熱騰騰的卡布奇諾立即上桌。 查看所有優點

    3100 series 全自動義式咖啡機

    單鍵觸控，就能製作出合意的濃縮咖啡和卡布奇諾

    透過 100% 陶瓷研磨器和直覺式顯示幕選擇濃度、溫度和時間長度，就能享受現磨咖啡豆沖煮出的完美義式濃縮咖啡和卡布奇諾。配備奶泡器，只要按一下，熱騰騰的卡布奇諾立即上桌。 查看所有優點

    單鍵觸控，就能製作出合意的濃縮咖啡和卡布奇諾

    透過 100% 陶瓷研磨器和直覺式顯示幕選擇濃度、溫度和時間長度，就能享受現磨咖啡豆沖煮出的完美義式濃縮咖啡和卡布奇諾。配備奶泡器，只要按一下，熱騰騰的卡布奇諾立即上桌。 查看所有優點

    3100 series 全自動義式咖啡機

    單鍵觸控，就能製作出合意的濃縮咖啡和卡布奇諾

    透過 100% 陶瓷研磨器和直覺式顯示幕選擇濃度、溫度和時間長度，就能享受現磨咖啡豆沖煮出的完美義式濃縮咖啡和卡布奇諾。配備奶泡器，只要按一下，熱騰騰的卡布奇諾立即上桌。 查看所有優點

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      單鍵觸控，就能製作出合意的濃縮咖啡和卡布奇諾

      享受多達 5000 杯* 咖啡，不需除垢

      • 5 種飲品
      • 內建鮮奶壺
      • 黑色
      • AquaClean
      AquaClean 讓您沖煮最多 5000 杯* 咖啡，無需除垢

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      機器提示後更換濾網，即可享用清澈潔淨的水以及多達 5000* 杯咖啡而無需除垢。

      彈指之間即可享用 5 種咖啡，包括卡布奇諾

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      在特殊時刻享用鍾愛的咖啡。不論是想喝義式濃縮、美式咖啡或以牛奶為底的特調飲品，您的全自動義式咖啡機都能輕鬆且及時地製作出完美的飲品，供您享用！

      一鍵操作，就能讓內建鮮奶盒給您香濃的卡布奇諾

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      用最簡單的方式，在最棒的溫度下，享受奶香醇郁的卡布奇諾吧。只需將牛奶倒入鮮奶盒，放入機器中，再選擇您想要的飲品。無論是卡布奇諾或是香濃牛奶，數秒內就能享受理想溫度的飲品，並且不會飛濺於檯面。

      調整份量、5 種香氣濃度及 5 種研磨設定

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      這款全自動機器供豐富的美味飲品選項，可依據個人口味量身製作喜愛的飲品。從萃取時間、濃度到溫度，機器能為您記憶每種飲品的個人化口感，任您自由探索實驗，用創意挑逗味蕾！

      咖啡粉選項提供低咖啡因而風味不減的咖啡

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      有時候就是想來杯香濃醇厚的美味咖啡，但又不想攝取太多咖啡因。有了咖啡粉選項，您就可以隨心所欲享用低咖啡因的美味咖啡。

      耐用的陶瓷研磨器能夠沖煮出 20,000 杯最細緻的咖啡

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      我們的研磨器 100% 由純陶瓷打造：堅韌耐用、精確組裝，讓您能享受 20.000 杯以上香氣繚繞的新鮮好咖啡。

      根據杯子大小調整咖啡出口

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      義式咖啡機的可調整壺嘴尺寸適合每個咖啡杯，因此可防止咖啡濺出或在倒進杯子時冷卻。讓每杯義式咖啡都處於完美的溫度，同時保持咖啡機清潔。

      鮮奶盒奶泡器可做出滑順奶泡

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      您沖煮的每一杯咖啡都會綴有絲般光滑柔順的奶泡層，召喚您的味蕾。鮮奶盒會起泡兩次，然後以最佳溫度將豐厚美好的綿密奶泡傾注於您的杯內。鮮奶盒也可方便地置放於冰箱中，確保極致衛生清潔。

      輕巧體積，最大容量

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      以超輕巧設計搭配大容量的咖啡豆、水及咖啡渣容器，享受更多空間，同時不需經常補充。這款智慧型全自動機器採用大容量的水箱、咖啡豆盒和咖啡渣容器，帶來最大的便利性及頂尖性能。

      透過直覺式顯示幕，輕鬆操作您的機器

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      直覺式顯示幕能顯示所有相關的資訊，方便您操作機器，獲得最佳成果。圖示說明能逐步引導您完成所有自訂選項及重要的維護活動。

      每次使用過後，以牛奶清潔功能清理殘餘的牛奶

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      獨特的一鍵式鮮奶盒快速清潔功能，方便您每次用完後徹底洗淨牛奶系統

      自動沖洗與指示除鈣能讓您享受極致香醇的咖啡

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      這款義式咖啡機能在開機或關機時自動以清水清洗咖啡管路，因此能夠確保沖泡出的每一杯咖啡都具有香醇、新鮮的口感。定期除鈣有助於延長義式咖啡機的使用壽命。這款咖啡機可在需要時提醒您除鈣，螢幕上也會顯示引導的訊息，讓您知道進行的步驟與時機。

      技術規格

      • 一般規格

        容易清潔和保養
        與 AquaClean 濾網相容
        鮮奶解決方案
        內建鮮奶壺
        使用者介面
        基本顯示

      • 技術規格

        鮮奶盒容量
        0.5  L
        殘渣容器容量
        15  份
        頻率
        50  Hz
        杯子高度上限
        152  mm
        電壓
        230  V
        顏色與表面
        黑色
        電線長度
        >100  cm
        殘渣容器
        正面操作
        水箱
        從頂部使用
        產品重量
        7.2  kg
        產品規格
        215 x 330 x 429  mm
        咖啡豆容量
        250  g
        水箱容量
        1.8  L

      • 自訂

        香氣濃度設定
        5
        研磨器設定
        5
        預潤香氣萃取控制
        使用者設定檔
        1
        溫度設定
        3
        咖啡與牛奶萃取長度
        可調式

      • 豐富多變

        飲品
        • 義式濃縮咖啡 (Espresso)
        • 熱水
        • 卡布奇諾 (Cappuccino)
        • 咖啡
        • 奶泡
        咖啡粉選項
        雙杯
        牛奶雙杯

      • 其他功能

        自動沖洗與指示除鈣
        主開關開/關 (ON/OFF) 按鈕
        快速加熱鍋爐
        可拆式蒸餾沖煮零件

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          • 此為根據機器指示更換 8 次濾網的情況下。實際杯數依所選咖啡種類、沖洗及清潔模式而定。