搜尋關鍵字
無須彎腰
這款飛利浦電動掃把極適合用來迅速清潔地板：快速旋轉刷可迅速掃起髒污，而且使用時非常順手。本電動掃把非常安靜，其可彎式長桿可讓您輕鬆深入死角。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
無須彎腰
這款飛利浦電動掃把極適合用來迅速清潔地板：快速旋轉刷可迅速掃起髒污，而且使用時非常順手。本電動掃把非常安靜，其可彎式長桿可讓您輕鬆深入死角。
無須彎腰
這款飛利浦電動掃把極適合用來迅速清潔地板：快速旋轉刷可迅速掃起髒污，而且使用時非常順手。本電動掃把非常安靜，其可彎式長桿可讓您輕鬆深入死角。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
無須彎腰
這款飛利浦電動掃把極適合用來迅速清潔地板：快速旋轉刷可迅速掃起髒污，而且使用時非常順手。本電動掃把非常安靜，其可彎式長桿可讓您輕鬆深入死角。
可彎式長桿可讓您輕鬆地清掃，就連死角也不怕。您不必再為了清潔傢俱而彎腰駝背了：這款掃把會替您做到。
為了讓家事更輕鬆，電動旋轉刷會自動將灰塵掃入電動掃把內的集塵室。啟動電動掃把電源，即可毫不費力地將灰塵、碎屑、毛髮等掃起。強力旋轉刷清潔效率高，而且完全不傷家中的任何硬式地板或短毛地毯。
享受沒有電線妨礙的自由新世界！強力的鎳氫 (NiMH) 充電電池可讓您清潔硬式地板長達 50 分鐘。這些鎳氫電池是環保電池。這表示電池中並不含有毒元素，所以對環境更友善。而且鎳氫電池電力持久，使用壽命長。
掃把上的側邊刷毛可讓您在清掃牆壁時得到極佳的清潔成效。這些刷毛會將髒污由側邊移動到掃把前端，讓旋轉刷掃除所有髒污。
獨特的灰塵管理系統，可輕鬆地將地板的灰塵掃進垃圾筒中，只要按一下按鈕，就能開啟集塵室，將裡面的髒污全部倒入垃圾筒，完全不用彎下腰或碰到灰塵。
柔觸手把讓您舒適握持。軟橡膠握墊，觸感舒適，給您穩定的握持。
設計
過濾系統
效能
運用效能
重量和尺寸