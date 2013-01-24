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電動掃把

FC6126
  • 無須彎腰 無須彎腰 無須彎腰
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    電動掃把

    FC6126

    無須彎腰

    這款飛利浦電動掃把極適合用來迅速清潔地板：快速旋轉刷可迅速掃起髒污，而且使用時非常順手。本電動掃把非常安靜，其可彎式長桿可讓您輕鬆深入死角。

    電動掃把

    無須彎腰

    這款飛利浦電動掃把極適合用來迅速清潔地板：快速旋轉刷可迅速掃起髒污，而且使用時非常順手。本電動掃把非常安靜，其可彎式長桿可讓您輕鬆深入死角。

    無須彎腰

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    電動掃把

    無須彎腰

    這款飛利浦電動掃把極適合用來迅速清潔地板：快速旋轉刷可迅速掃起髒污，而且使用時非常順手。本電動掃把非常安靜，其可彎式長桿可讓您輕鬆深入死角。

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      快速旋轉刷

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      為了讓家事更輕鬆，電動旋轉刷會自動將灰塵掃入電動掃把內的集塵室。啟動電動掃把電源，即可毫不費力地將灰塵、碎屑、毛髮等掃起。強力旋轉刷清潔效率高，而且完全不傷家中的任何硬式地板或短毛地毯。

      環保鎳氫電池

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      享受沒有電線妨礙的自由新世界！強力的鎳氫 (NiMH) 充電電池可讓您清潔硬式地板長達 50 分鐘。這些鎳氫電池是環保電池。這表示電池中並不含有毒元素，所以對環境更友善。而且鎳氫電池電力持久，使用壽命長。

      側邊刷毛

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      掃把上的側邊刷毛可讓您在清掃牆壁時得到極佳的清潔成效。這些刷毛會將髒污由側邊移動到掃把前端，讓旋轉刷掃除所有髒污。

      獨特的集塵盒拆卸系統

      獨特的集塵盒拆卸系統

      獨特的灰塵管理系統，可輕鬆地將地板的灰塵掃進垃圾筒中，只要按一下按鈕，就能開啟集塵室，將裡面的髒污全部倒入垃圾筒，完全不用彎下腰或碰到灰塵。

      柔觸手把

      柔觸手把讓您舒適握持。軟橡膠握墊，觸感舒適，給您穩定的握持。

      技術規格

      • 設計

        色彩
        柔白與暖橘

      • 過濾系統

        集塵容量
        0.21  l

      • 效能

        電池類型
        鎳氫
        電池電壓
        4.8  V
        充電時間
        16-18  小時
        噪音等級 (Lc IEC)
        74  dB
        使用時間
        50  分鐘

      • 運用效能

        特殊功能
        • 可彎式長桿
        • 充電指示燈
        • 集塵盒拆卸系統
        • 側邊刷毛
        • 柔觸手把

      • 重量和尺寸

        A-box 尺寸 (長x寬x高)
        520 x 304 x 560  mm
        A-box 數量
        4
        包裝尺寸 (長x寬x高)
        125 x 284 x 542  mm
        產品重量
        1.8  kg

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