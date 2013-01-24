主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

MiniVac

手持式吸塵器

FC6140/01
尋找產品支援
  • 強力 MiniVac 迷你吸塵器，清潔效果更佳 強力 MiniVac 迷你吸塵器，清潔效果更佳 強力 MiniVac 迷你吸塵器，清潔效果更佳
    -{discount-value}

    MiniVac 手持式吸塵器

    FC6140/01
    尋找產品支援

    強力 MiniVac 迷你吸塵器，清潔效果更佳

    享受飛利浦 MiniVac 3.6 V 迷你吸塵器給您的更佳清潔效果。無集塵袋氣旋式集塵和雙層過濾系統，擁有長效清潔效能，空氣動力吸頭設計則實現優異吸塵效果。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    尋找類似產品

    MiniVac 手持式吸塵器

    強力 MiniVac 迷你吸塵器，清潔效果更佳

    享受飛利浦 MiniVac 3.6 V 迷你吸塵器給您的更佳清潔效果。無集塵袋氣旋式集塵和雙層過濾系統，擁有長效清潔效能，空氣動力吸頭設計則實現優異吸塵效果。 查看所有優點

    類似產品

    See all hand-vacuum-cleaner

      強力 MiniVac 迷你吸塵器，清潔效果更佳

      無集塵袋氣旋式集塵和空氣動力吸頭

      • 3.6V 電池
      • 無集塵袋氣旋式
      • 縫隙工具及毛刷頭
      空氣動力吸頭設計，輕鬆處理更多灰塵

      空氣動力吸頭設計，輕鬆處理更多灰塵

      飛利浦 MiniVac 迷你吸塵器的空氣動力吸頭設計可確保最佳吸塵效果，即使是最細小的灰塵粒子也無法逃過。吸頭的人體工學外形有助於您深入死角徹底清潔。

      雙層無集塵袋氣旋式集塵，過濾效果最佳

      雙層無集塵袋氣旋式集塵，過濾效果最佳

      無集塵袋氣旋式集塵功能讓灰塵在機體內旋轉，以確保發揮強勁吸力及持續的清潔效能。此外，雙層濾網系統，確保灰塵一旦被吸入後不會散出。第一層濾網擋住大部分的灰塵，第二層濾網則阻擋更微小的灰塵粒子。

      強勁的 3.6 V 鎳氫電池

      強勁的 3.6 V 鎳氫電池

      飛利浦 MiniVac 迷你吸塵器的強力長效鎳氫 (NiMH) 電池沒有記憶效應問題。記憶效應會讓電池容量逐漸降低，減少使用時間。因此，相較於使用具記憶效應的標準鎳鎘 (NiCd) 電池的產品，這台鎳氫電池的 MiniVac 迷你吸塵器電力更持久。

      細長的充電底座 (可懸掛於牆上或置於桌面)

      細長的充電底座 (可懸掛於牆上或置於桌面)

      您可以將飛利浦 MiniVac 迷你吸塵器放在便利的充電底座上，懸掛牆上或置於桌面收納。如此一來具有強力充電電池的飛利浦 MiniVac 迷你吸塵器可方便您隨時取用。

      空氣動力吸頭設計，輕鬆處理灰塵

      空氣動力吸頭設計，輕鬆處理灰塵

      飛利浦 MiniVac 迷你吸塵器清理方式簡單又衛生。飛利浦 MiniVac 迷你吸塵器的吸頭只要一個步驟就能打開，不必碰觸髒污就能清空吸塵器。

      環形握把可以抓得更穩

      環形握把可以抓得更穩

      飛利浦迷你吸塵器配備環形握把，可確保穩當抓握。您可以隨心所欲地拿取迷你吸塵器。

      技術規格

      • 設計

        顏色
        柔白

      • 過濾系統

        集塵容量
        0.5  L
        過濾系統
        雙層氣旋式吸力

      • 吸頭與配件

        其他配件
        充電底座

      • 效能

        風量 (上限)
        620  l/min
        電池電壓
        3.6  V
        充電時間
        16-18  小時
        輸入電力 (上限)
        45  W
        噪音等級 (Lc IEC)
        75  dB
        使用時間
        9  分鐘
        吸力 (最大)
        8  W
        吸力 (最高)
        2.7  kPa

      • 運用效能

        特殊功能
        • 充電指示燈
        • 柔觸手把

      • 重量和尺寸

        A-box 尺寸 (長x寬x高)
        508 x 335 x 490  mm
        A-box 數量
        6
        包裝尺寸 (長x寬x高)
        460 x 160 x 160  mm
        產品重量
        1.3  kg

      取得產品支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近檢視的產品