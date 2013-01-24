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強力 MiniVac 迷你吸塵器，清潔效果更佳
享受飛利浦 MiniVac 3.6 V 迷你吸塵器給您的更佳清潔效果。無集塵袋氣旋式集塵和雙層過濾系統，擁有長效清潔效能，空氣動力吸頭設計則實現優異吸塵效果。 查看所有優點
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強力 MiniVac 迷你吸塵器，清潔效果更佳
享受飛利浦 MiniVac 3.6 V 迷你吸塵器給您的更佳清潔效果。無集塵袋氣旋式集塵和雙層過濾系統，擁有長效清潔效能，空氣動力吸頭設計則實現優異吸塵效果。 查看所有優點
飛利浦 MiniVac 迷你吸塵器的空氣動力吸頭設計可確保最佳吸塵效果，即使是最細小的灰塵粒子也無法逃過。吸頭的人體工學外形有助於您深入死角徹底清潔。
無集塵袋氣旋式集塵功能讓灰塵在機體內旋轉，以確保發揮強勁吸力及持續的清潔效能。此外，雙層濾網系統，確保灰塵一旦被吸入後不會散出。第一層濾網擋住大部分的灰塵，第二層濾網則阻擋更微小的灰塵粒子。
飛利浦 MiniVac 迷你吸塵器的強力長效鎳氫 (NiMH) 電池沒有記憶效應問題。記憶效應會讓電池容量逐漸降低，減少使用時間。因此，相較於使用具記憶效應的標準鎳鎘 (NiCd) 電池的產品，這台鎳氫電池的 MiniVac 迷你吸塵器電力更持久。
您可以將飛利浦 MiniVac 迷你吸塵器放在便利的充電底座上，懸掛牆上或置於桌面收納。如此一來具有強力充電電池的飛利浦 MiniVac 迷你吸塵器可方便您隨時取用。
飛利浦 MiniVac 迷你吸塵器清理方式簡單又衛生。飛利浦 MiniVac 迷你吸塵器的吸頭只要一個步驟就能打開，不必碰觸髒污就能清空吸塵器。
飛利浦迷你吸塵器配備環形握把，可確保穩當抓握。您可以隨心所欲地拿取迷你吸塵器。
設計
過濾系統
吸頭與配件
效能
運用效能
重量和尺寸