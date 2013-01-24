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強力 MiniVac 迷你吸塵器，清潔效果更佳
飛利浦 MiniVac Wet&Dry 4.8 V 乾濕兩用迷你吸塵器帶來更棒的清潔效果。乾濕兩用系統，輕鬆吸水也能吸塵。空氣動力吸頭設計實現卓越吸塵力！ 查看所有優點
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強力 MiniVac 迷你吸塵器，清潔效果更佳
飛利浦 MiniVac Wet&Dry 4.8 V 乾濕兩用迷你吸塵器帶來更棒的清潔效果。乾濕兩用系統，輕鬆吸水也能吸塵。空氣動力吸頭設計實現卓越吸塵力！ 查看所有優點
您可以將飛利浦 MiniVac 迷你吸塵器放在便利的充電底座上，懸掛牆上或置於桌面收納。如此一來具有強力充電電池的飛利浦 MiniVac 迷你吸塵器可方便您隨時取用。
無集塵袋氣旋式集塵功能讓灰塵在機體內旋轉，以確保發揮強勁吸力及持續的清潔效能。此外，雙層濾網系統，確保灰塵一旦被吸入後不會散出。第一層濾網擋住大部分的灰塵，第二層濾網則阻擋更微小的灰塵粒子。
飛利浦迷你吸塵器配備環形握把，可確保穩當抓握。您可以隨心所欲地拿取迷你吸塵器。
飛利浦 MiniVac 迷你吸塵器的空氣動力吸頭設計可確保最佳吸塵效果，即使是最細小的灰塵粒子也無法逃過。吸頭的人體工學外形有助於您深入死角徹底清潔。
飛利浦 MiniVac 迷你吸塵器清理方式簡單又衛生。飛利浦 MiniVac 迷你吸塵器的吸頭只要一個步驟就能打開，不必碰觸髒污就能清空吸塵器。
設計
過濾系統
吸頭與配件
效能
重量和尺寸