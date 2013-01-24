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MiniVac

手持式吸塵器

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    MiniVac 手持式吸塵器

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    強力 MiniVac 迷你吸塵器，清潔效果更佳

    飛利浦 MiniVac Wet&Dry 4.8 V 乾濕兩用迷你吸塵器帶來更棒的清潔效果。乾濕兩用系統，輕鬆吸水也能吸塵。空氣動力吸頭設計實現卓越吸塵力！ 查看所有優點

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      • 無集塵袋氣旋式
      • 縫隙工具、毛刷頭、橡皮吸頭
      • 乾濕兩用
      細長的充電底座 (可懸掛於牆上或置於桌面)

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      您可以將飛利浦 MiniVac 迷你吸塵器放在便利的充電底座上，懸掛牆上或置於桌面收納。如此一來具有強力充電電池的飛利浦 MiniVac 迷你吸塵器可方便您隨時取用。

      雙層無集塵袋氣旋式集塵，過濾效果最佳

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      無集塵袋氣旋式集塵功能讓灰塵在機體內旋轉，以確保發揮強勁吸力及持續的清潔效能。此外，雙層濾網系統，確保灰塵一旦被吸入後不會散出。第一層濾網擋住大部分的灰塵，第二層濾網則阻擋更微小的灰塵粒子。

      環形握把可以抓得更穩

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      飛利浦迷你吸塵器配備環形握把，可確保穩當抓握。您可以隨心所欲地拿取迷你吸塵器。

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      空氣動力吸頭設計，輕鬆處理更多灰塵

      飛利浦 MiniVac 迷你吸塵器的空氣動力吸頭設計可確保最佳吸塵效果，即使是最細小的灰塵粒子也無法逃過。吸頭的人體工學外形有助於您深入死角徹底清潔。

      空氣動力吸頭設計，輕鬆處理灰塵

      飛利浦 MiniVac 迷你吸塵器清理方式簡單又衛生。飛利浦 MiniVac 迷你吸塵器的吸頭只要一個步驟就能打開，不必碰觸髒污就能清空吸塵器。

      技術規格

      • 設計

        顏色
        藍色
        特殊設計
        半透明集塵室

      • 過濾系統

        集塵容量
        0.5  L
        過濾系統
        乾濕兩用系統

      • 吸頭與配件

        內附配件
        充電底座

      • 效能

        電池電壓
        4.8  V
        充電時間
        16-18  小時
        輸入電力 (上限)
        56  W
        使用時間
        9  分鐘
        吸力 (最大)
        9  W
        吸力 (最高)
        2.9  kPa
        風量 (上限)
        530  l/s
        運轉音量
        76  dB

      • 重量和尺寸

        包裝尺寸 (長x寬x高)
        508 x 335 x 490  mm
        產品重量
        1.4  kg
        產品尺寸 (長 x 寬 x 高)
        460 x 160 x 160  mm

      內容物

      箱內其他物品

      • 毛刷頭
      • 充電底座
      • 隙縫工具
      • 橡皮吸頭

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