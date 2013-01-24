主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

DailyDuo

直立式吸塵器

FC6161/04
  • 隨時隨地清爽乾淨 隨時隨地清爽乾淨 隨時隨地清爽乾淨
    -{discount-value}
  • Play Pause

    DailyDuo 直立式吸塵器

    FC6161/04

    隨時隨地清爽乾淨

    有了飛利浦 DailyDuo，地板每天都能乾乾淨淨。這款二合一無線直立式吸塵器的握把能輕鬆拆卸，幫您有效清潔地板和傢俱。隨處都好收納，讓您隨時容易取得，每天都能快速清潔！ 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    尋找類似產品

    DailyDuo 直立式吸塵器

    隨時隨地清爽乾淨

    有了飛利浦 DailyDuo，地板每天都能乾乾淨淨。這款二合一無線直立式吸塵器的握把能輕鬆拆卸，幫您有效清潔地板和傢俱。隨處都好收納，讓您隨時容易取得，每天都能快速清潔！ 查看所有優點

    隨時隨地清爽乾淨

    有了飛利浦 DailyDuo，地板每天都能乾乾淨淨。這款二合一無線直立式吸塵器的握把能輕鬆拆卸，幫您有效清潔地板和傢俱。隨處都好收納，讓您隨時容易取得，每天都能快速清潔！ 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    尋找類似產品

    DailyDuo 直立式吸塵器

    隨時隨地清爽乾淨

    有了飛利浦 DailyDuo，地板每天都能乾乾淨淨。這款二合一無線直立式吸塵器的握把能輕鬆拆卸，幫您有效清潔地板和傢俱。隨處都好收納，讓您隨時容易取得，每天都能快速清潔！ 查看所有優點

    類似產品

    See all stick-vacuum-cleaner

      隨時隨地清爽乾淨

      二合一設計，外型優雅，操作簡單

      • 愛情紅

      適合居家環境使用，方便順手

      本產品的設計無論在外形或顏色上都能優雅地融入您的家。

      二合一功能，可同時清潔地板與家具

      二合一功能結合了直立式吸塵器與手持式吸塵器的雙重優點，讓您輕鬆清潔地板和傢俱。

      QuickDraw 拆卸系統，方便拆卸手持握把

      有了 QuickDraw 拆卸系統，單手就能輕鬆地從吸塵桿上拆卸手持握把，讓您快速交換使用吸塵桿和手持握把。

      直立式設計，可隨處放置

      本款吸塵器的吸塵桿很好放置，無論有無手持握把都能直立站好。因此，您可以隨處快速擺放吸塵器，即使是在清潔過程中也沒問題。

      無線操作，走到哪清到哪

      可充電式電池讓您可以無線使用本產品，走到哪裡清到哪裡。

      自動斷電充電系統，保證高效使用能源

      自動斷電充電系統會在電池充飽電時自動斷電，不會像其他系統一樣發生浪費電的情形。

      技術規格

      • 設計

        色彩
        愛情紅
        特殊設計
        半透明集塵室

      • 過濾系統

        集塵容量
        0.5  l
        過濾系統
        渦旋式 HEPA 過濾系統

      • 吸頭與配件

        配件
        • 刷子
        • 隙縫工具
        收納配件
        充電底座中
        其他配件
        充電底座

      • 效能

        風量 (上限)
        850  l/min
        電池類型
        鎳氫
        電池電壓
        16.8  V
        充電時間
        7  小時
        輸入電力 (上限)
        100  W
        噪音等級 (Lc IEC)
        <84  dB
        使用時間
        20  分鐘
        吸力 (最大)
        17  W
        吸力 (最高)
        4  kPa

      • 重量和尺寸

        A-box 尺寸 (長x寬x高)
        465 x 245 x 640  mm
        A-box 數量
        2
        包裝尺寸 (長x寬x高)
        225 x 235 x 625  mm
        產品重量
        3.3  kg

      取得產品支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近檢視的產品