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隨時隨地清爽乾淨
有了飛利浦 DailyDuo，地板每天都能乾乾淨淨。這款二合一無線直立式吸塵器的握把能輕鬆拆卸，幫您有效清潔地板和傢俱。隨處都好收納，讓您隨時容易取得，每天都能快速清潔！ 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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有了飛利浦 DailyDuo，地板每天都能乾乾淨淨。這款二合一無線直立式吸塵器的握把能輕鬆拆卸，幫您有效清潔地板和傢俱。隨處都好收納，讓您隨時容易取得，每天都能快速清潔！ 查看所有優點
本產品的設計無論在外形或顏色上都能優雅地融入您的家。
二合一功能結合了直立式吸塵器與手持式吸塵器的雙重優點，讓您輕鬆清潔地板和傢俱。
有了 QuickDraw 拆卸系統，單手就能輕鬆地從吸塵桿上拆卸手持握把，讓您快速交換使用吸塵桿和手持握把。
本款吸塵器的吸塵桿很好放置，無論有無手持握把都能直立站好。因此，您可以隨處快速擺放吸塵器，即使是在清潔過程中也沒問題。
可充電式電池讓您可以無線使用本產品，走到哪裡清到哪裡。
自動斷電充電系統會在電池充飽電時自動斷電，不會像其他系統一樣發生浪費電的情形。
設計
過濾系統
吸頭與配件
效能
重量和尺寸