搜尋關鍵字
吸塵拖地，一次完成
全新無線 (25.2V) PowerPro Aqua 為 3 合 1 強大工具，可以清潔所有日常髒污。無集塵袋式設計，適合所有地面使用；手持式吸塵器則能處理沙發表面、椅面或角落；濕拖系統則能清潔潮溼的髒污。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
吸塵拖地，一次完成
全新無線 (25.2V) PowerPro Aqua 為 3 合 1 強大工具，可以清潔所有日常髒污。無集塵袋式設計，適合所有地面使用；手持式吸塵器則能處理沙發表面、椅面或角落；濕拖系統則能清潔潮溼的髒污。 查看所有優點
吸塵拖地，一次完成
全新無線 (25.2V) PowerPro Aqua 為 3 合 1 強大工具，可以清潔所有日常髒污。無集塵袋式設計，適合所有地面使用；手持式吸塵器則能處理沙發表面、椅面或角落；濕拖系統則能清潔潮溼的髒污。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
吸塵拖地，一次完成
全新無線 (25.2V) PowerPro Aqua 為 3 合 1 強大工具，可以清潔所有日常髒污。無集塵袋式設計，適合所有地面使用；手持式吸塵器則能處理沙發表面、椅面或角落；濕拖系統則能清潔潮溼的髒污。 查看所有優點
沒有電線的牽絆，您可以自由自在地清理任何想要清掃的地方、任何想清理的地面類型。
PowerCyclone 技術讓您一次就能感受到高吸塵效能。空氣迅速地進入 PowerCyclone，接著在彎曲的空氣通道中加速，有效分隔灰塵與空氣。
TriActive 全方位三效合一渦輪吸頭在硬質地板和地毯上都能展現強勁無比的吸塵效能。電動刷頭及最佳化氣流，只需行經一次就能吸除所有灰塵和絨毛。
使用全新無集塵袋式 PowerPro Aqua 吸塵器，您可直接清理集塵桶中的灰塵，不需碰到任何髒汙。
高機動性和輕量設計，讓全新 PowerPro AquaHigh 吸塵器擁有輕鬆持用的絕佳特色。
兩側的磁石有利於在吸頭上安裝或拆卸拖地系統。
獨特的濕拖系統能控制水份釋出程度，在清潔過程中維持所有硬質地板的最佳濕度。微纖維墊*可手洗或使用洗衣機清洗。
無線清潔搭配強而有力的 25.2V 鋰電池，提供達 1 小時的操作時間。您可以隨時充電，不需等待電池耗盡
迷你渦輪旋轉刷毛讓您能夠輕鬆清潔柔軟表面，像是沙發、靠墊與床墊。同時也是清理動物毛髮的理想選擇
3 層水洗式濾網可捕捉 90% 以上的過敏原，像是花粉、寵物毛髮與灰塵，帶來潔淨空氣。
效能
運用效能
設計
過濾系統
吸頭與配件
永續性
重量和尺寸
FC8063/01
FC6077/01
FC6075/01