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PowerPro Aqua

無線充電式吸塵器

FC6407/31
  • 吸塵拖地，一次完成 吸塵拖地，一次完成 吸塵拖地，一次完成
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    PowerPro Aqua 無線充電式吸塵器

    FC6407/31

    吸塵拖地，一次完成

    全新無線 (25.2V) PowerPro Aqua 為 3 合 1 強大工具，可以清潔所有日常髒污。無集塵袋式設計，適合所有地面使用；手持式吸塵器則能處理沙發表面、椅面或角落；濕拖系統則能清潔潮溼的髒污。 查看所有優點

    建議零售價格: NT$10,900.00

    PowerPro Aqua 無線充電式吸塵器

    吸塵拖地，一次完成

    全新無線 (25.2V) PowerPro Aqua 為 3 合 1 強大工具，可以清潔所有日常髒污。無集塵袋式設計，適合所有地面使用；手持式吸塵器則能處理沙發表面、椅面或角落；濕拖系統則能清潔潮溼的髒污。 查看所有優點

    吸塵拖地，一次完成

    全新無線 (25.2V) PowerPro Aqua 為 3 合 1 強大工具，可以清潔所有日常髒污。無集塵袋式設計，適合所有地面使用；手持式吸塵器則能處理沙發表面、椅面或角落；濕拖系統則能清潔潮溼的髒污。 查看所有優點

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    全新無線 (25.2V) PowerPro Aqua 為 3 合 1 強大工具，可以清潔所有日常髒污。無集塵袋式設計，適合所有地面使用；手持式吸塵器則能處理沙發表面、椅面或角落；濕拖系統則能清潔潮溼的髒污。 查看所有優點

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      技術規格

      • 效能

        電池類型
        鋰電池
        電池電壓
        25.2  V
        充電時間
        5  小時
        拖地組件
        獨特濕拖系統
        使用時間
        達 60  分鐘
        單一水箱可涵蓋表面
        50  m²
        聲音功率位準
        83  dB

      • 運用效能

        清潔水箱容量 (最大)
        0.2  L
        可以使用的清潔劑為
        無色清潔劑或水

      • 設計

        特殊設計
        開啟-關閉
        顏色
        銀色

      • 過濾系統

        集塵容量
        0.6  L
        排氣濾網
        泡綿濾網
        過濾系統
        3 層式德國技術

      • 吸頭與配件

        內附配件
        • 2 合 1 刷頭
        • AC 電源變壓器
        • 隙縫工具
        • 2 個微纖維墊
        標準吸頭
        TriActive 全方位三效合一渦輪吸頭
        其他吸頭
        迷你渦輪刷

      • 永續性

        包裝
        > 90% 為再生材料
        使用手冊
        100% 再生紙

      • 重量和尺寸

        產品重量
        4.7  kg

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            • 視使用頻率而定，建議每 3 到 6 個月予以更換。包裝內附有 2 個微纖維清潔墊，如要尋找購買微纖維清潔墊的地點，請查詢 www.philips.com。若使用他牌的微纖維清潔墊，我們無法保證能達到最佳清潔效果。