最快速的無線清潔體驗*

革命性的 SpeedPro Max 搭載 360° 吸頭，不論向前還是向後，每次推動都能吸除更多灰塵，即使沿著牆邊和家具清掃仍不減效果。在硬質地板和地毯上也有事半功倍的清掃表現。