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  • 最快速的無線清潔體驗*
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已停產

SpeedPro Max直立式吸塵器

FC6823/31

最快速的無線清潔體驗*

革命性的 SpeedPro Max 搭載 360° 吸頭，不論向前還是向後，每次推動都能吸除更多灰塵，即使沿著牆邊和家具清掃仍不減效果。在硬質地板和地毯上也有事半功倍的清掃表現。

查看所有優點

搭載 360° 吸頭

最快速的無線清潔體驗*

  • 360° 吸頭

  • 25.2 V，使用時間可達 65 分鐘

  • 2 合 1：直立吸塵與手持式

  • TurboPet 吸頭

360° 吸頭可全方位攔截細小灰塵與髒汙

360° 吸頭可全方位攔截細小灰塵與髒汙

360° 吸頭在每次推動時都能輕鬆捕捉灰塵與髒汙，倒退著清掃或處理邊角也易如反掌，完全不浪費時間與體力。

PowerBlade 馬達可產生高風量 (每分鐘 >1000 公升)

PowerBlade 馬達可產生高風量 (每分鐘 >1000 公升)

精心設計的 PowerBlade 數位馬達能創造無懈可擊的強勁氣流量 (每分鐘 >1000 公升)，為吸頭實現 360° 的全方向吸塵功能。購買後 3 個月內在 Philips.com 網站註冊，即可享有免費的 5 年馬達保固！

PowerCyclone 8 科技 - 我們功能最強大的無集塵袋科技

PowerCyclone 8 科技 - 我們功能最強大的無集塵袋科技

PowerCyclone 8 科技 - 無線直立式吸塵器搭載我們目前最佳的無集塵袋吸塵清潔科技，吸力更強更久。

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免責聲明

  1. 對德國 2017 年 10 大暢銷無線直立式吸塵器 (>300€) 使用 Philips 研發的粗糙髒汙硬質地板進行清潔測試，測試依據為國際標準 IEC60312-1。2018 年 1 月。