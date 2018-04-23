最快速的無線清潔體驗*1

革命性的 SpeedPro Max 具備 360° 吸頭，不論向前還是向後，每次推動都能吸除更多灰塵，即使是沿著牆邊和家具都不是問題。在硬質地板和地毯上，只要花更少的時間，清潔效力卻是大大加倍。