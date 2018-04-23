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已停產

SpeedPro Max直立式吸塵器

FC6823/81

最快速的無線清潔體驗*1

革命性的 SpeedPro Max 具備 360° 吸頭，不論向前還是向後，每次推動都能吸除更多灰塵，即使是沿著牆邊和家具都不是問題。在硬質地板和地毯上，只要花更少的時間，清潔效力卻是大大加倍。

查看所有優點

搭配 360° 吸頭

最快速的無線清潔體驗*1

  • 360° 吸頭

  • 25.2 V，使用時間最長可達 65 分鐘*2

  • 2 合 1：吸塵與手持式

  • TurboPet 吸頭

360° 吸頭可全方位攔截細小灰塵與髒汙

360° 吸頭可全方位攔截細小灰塵與髒汙

360° 吸頭在每次推動時都能輕鬆捕捉灰塵與髒汙，倒退著清掃或處理邊角也易如反掌，完全不浪費時間與體力。

PowerBlade 數位馬達能創造氣流量 (>1000 L/min)*3

PowerBlade 數位馬達能創造氣流量 (>1000 L/min)*3

精心設計的 PowerBlade 數位馬達能創造無懈可擊的強勁氣流量 (>1000 L/min)，為吸頭打造 360° 的吸力。*3 購買後 3 個月內在 Philips.com 網站註冊，即可享有免費 5 年的馬達保固！

PowerCyclone 8 科技 - 我們功能最強大的無集塵袋科技

PowerCyclone 8 科技 - 我們功能最強大的無集塵袋科技

PowerCyclone 8 科技 - 無線直立式吸塵器搭載我們目前最佳的無集塵袋吸塵清潔科技，吸力更強更久。

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免責聲明

  1. 2017 年對德國 10 大暢銷無線直立式吸塵器 (>300€) 使用飛利浦研發的粗糙髒污硬質地板進行清潔測試，測試依據為國際標準 IEC60312-1。2018 年 1 月。