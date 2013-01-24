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最快速的無線清潔體驗*
革命性的 SpeedPro Max 具備 360° 吸頭，不論向前還是向後，每次推動都能吸除更多灰塵，即使是沿著牆邊和家具都不是問題。在硬質地板和地毯上，只要花更少的時間，清潔效力卻是大大加倍。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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360 度吸頭在每次推動時都能輕鬆捕捉灰塵與髒污，就算倒退嚕或邊角也沒問題，完全不浪費時間與體力。
精心設計的 PowerBlade 數位馬達能創造無懈可擊的強勁氣流量 (>1000 L/min)，為吸頭打造 360° 的吸力。購買後 3 個月內在 Philips.com 網站註冊，即可享有免費 5 年的馬達保固！
PowerCyclone 8 技術 - 無線直立式吸塵器搭載我們目前最佳的無集塵袋吸塵清潔技術，吸力更強更久。
高效能 25.2 V 鋰電池提供高達 65 分鐘的環保操作時間，在完全耗盡電力前能以一般模式操作 30 分鐘，Turbo 模式操作 21 分鐘。
三重過濾系統只會將乾淨空氣送回馬達內，確保強勁氣流量持續更長時間
智慧型電源顯示器可顯示速度與電池使用量，並且在需要清潔濾網時通知您。
只要按一下就能簡單操作的配件。可分離式手持裝置讓 SpeedPro Max 二合為一。整合至吸塵管的毛刷配件，方便好用。
灰塵、棉絮、毛髮和麵包屑，在 SpeedPro Max 吸頭的 LED 燈光下都無所遁形，輕輕鬆鬆就能清除。LED 吸頭讓您清楚看見藏匿的髒污。
SpeedPro Max 不僅靈活，更是順手。集塵桶位於頂端，能夠以完整平貼地面的低角度深入傢俱下方。
可輕鬆拆下及清空吸塵器的集塵桶，灰塵不會溢散。
效能
設計
過濾系統
吸頭與配件
永續性
重量和尺寸