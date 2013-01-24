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SpeedPro Max

直立式吸塵器

FC6823/81
1 獲獎記錄
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    SpeedPro Max 直立式吸塵器

    FC6823/81
    1 獲獎記錄

    最快速的無線清潔體驗*

    革命性的 SpeedPro Max 具備 360° 吸頭，不論向前還是向後，每次推動都能吸除更多灰塵，即使是沿著牆邊和家具都不是問題。在硬質地板和地毯上，只要花更少的時間，清潔效力卻是大大加倍。 查看所有優點

    SpeedPro Max 直立式吸塵器

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    SpeedPro Max 直立式吸塵器

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    革命性的 SpeedPro Max 具備 360° 吸頭，不論向前還是向後，每次推動都能吸除更多灰塵，即使是沿著牆邊和家具都不是問題。在硬質地板和地毯上，只要花更少的時間，清潔效力卻是大大加倍。 查看所有優點

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      搭配 360° 吸頭

      • 360° 吸頭
      • 25.2 V，使用時間最高可達 65 分鐘
      • 2 合 1：吸塵與手持式
      • TurboPet 吸頭
      360° 吸頭可全方位攔截細小灰塵與髒污

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      PowerCyclone 8 技術 - 功能最強大的無集塵袋式技術

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      25V 鋰電池提供達 65 分鐘的清潔力

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      三重過濾系統保持更長時間的強勁氣流量

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      三重過濾系統只會將乾淨空氣送回馬達內，確保強勁氣流量持續更長時間

      智慧型電源顯示器可顯示速度與電池使用量

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      智慧型電源顯示器可顯示速度與電池使用量，並且在需要清潔濾網時通知您。

      整合式手持裝置、隙縫工具與刷子

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      只要按一下就能簡單操作的配件。可分離式手持裝置讓 SpeedPro Max 二合為一。整合至吸塵管的毛刷配件，方便好用。

      LED 吸頭可清楚看見藏匿的灰塵與髒污

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      灰塵、棉絮、毛髮和麵包屑，在 SpeedPro Max 吸頭的 LED 燈光下都無所遁形，輕輕鬆鬆就能清除。LED 吸頭讓您清楚看見藏匿的髒污。

      即使面對低矮家具，也能快速深入每個角落

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      SpeedPro Max 不僅靈活，更是順手。集塵桶位於頂端，能夠以完整平貼地面的低角度深入傢俱下方。

      獨特的集塵桶設計，清空時不會讓灰塵溢散

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      可輕鬆拆下及清空吸塵器的集塵桶，灰塵不會溢散。

      技術規格

      • 效能

        電池類型
        鋰電池
        電池電壓
        25.2  V
        充電時間
        5  小時
        使用時間
        65  分鐘
        使用時間 (渦輪加速)
        21  分鐘
        聲音功率位準
        84  dB
        風量 (上限)
        >1000  l/min

      • 設計

        顏色
        炫亮潮流紅

      • 過濾系統

        集塵容量
        0.6  L
        馬達濾網
        水洗式濾網

      • 吸頭與配件

        內附配件
        • AC 電源變壓器
        • 整合式刷毛
        • 壁掛基座
        其他吸頭
        電動渦輪刷毛
        標準吸頭
        360° 吸頭

      • 永續性

        包裝
        > 90% 為再生材料
        使用手冊
        100% 再生紙

      • 重量和尺寸

        產品重量
        2.73  kg

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          • 2017 年對德國 10 大暢銷無線直立式吸塵器 (>300€) 使用飛利浦研發的粗糙髒污硬質地板進行清潔測試，測試依據為國際標準 IEC60312-1。2018 年 1 月。