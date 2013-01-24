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可能是全球銷售最好的集塵袋
s-bag® 是所有飛利浦和 Electrolux (Electrolux、AEG、Volta、Tornado) 集塵袋式吸塵器均通用的集塵袋。購買替換用集塵袋時，只需認明 s-bag® 標誌。使用非原廠集塵袋可能會損壞您的吸塵器。 查看所有優點
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飛利浦原裝 s-bag® 集塵袋可供所有飛利浦和 Electrolux 集團 (Electrolux、AEG、Volta、Tornado) 出品之集塵袋式吸塵器使用。現在您再也無需煩惱相容集塵袋難找的問題，只要認明 s-bag® 標誌就可安心使用。
s-bag® 抗過敏集塵袋的優異過濾功能可濾除分子小至 1 微米的花粉、灰塵粒子、塵蹣和貓蝨類過敏原。這樣的過濾等級可大幅降低家人暴露在過敏原下的機會，也是氣喘和過敏患者的一大福音。
此飛利浦 s-bag® 抗過敏集塵袋榮獲 ECARF 級阻隔品質的肯定。此阻隔構造證明集塵袋可提供的高過濾等級。ECARF 級阻隔品質的設計立意在於協助過敏病患選擇適合的產品與服務。
此 s-bag® 抗過敏集塵袋使用瑞典製造的高耐用合成材質。
飛利浦 S-bag® 集塵袋的封閉系統經專利設計，可輕鬆丟棄，乾淨衛生，集塵袋內的灰塵不會撒出。
配件規格
適用於