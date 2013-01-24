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s-bag

吸塵器集塵袋

FC8022/03
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    s-bag 吸塵器集塵袋

    FC8022/03

    可能是全球銷售最好的集塵袋

    s-bag® 是所有飛利浦和 Electrolux (Electrolux、AEG、Volta、Tornado) 集塵袋式吸塵器均通用的集塵袋。購買替換用集塵袋時，只需認明 s-bag® 標誌。使用非原廠集塵袋可能會損壞您的吸塵器。 查看所有優點

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      技術規格

      • 配件規格

        集塵袋數目
        4

      • 適用於

        AirStar
        FC8220 - FC8229
        City-Line
        FC8400 - FC8439
        EasyLife
        FC8130 - FC8139
        Expression
        FC8600 - FC8629
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        PowerLife
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        FC9100 - FC9139
        Studio(Power)
        FC9080 - FC9089
        Universe
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        Electrolux 集團
        • Electrolux 集塵袋式吸塵器
        • Tornado 集塵袋式吸塵器
        • Zanussi 集塵袋式吸塵器

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