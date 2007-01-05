s-bag 吸塵器集塵袋
可能是全球銷售最好的集塵袋
s-bag® 是所有飛利浦和 Electrolux (Electrolux、AEG、Volta、Tornado) 集塵袋式吸塵器均通用的集塵袋。購買替換用集塵袋時，只需認明 s-bag® 標誌。使用非原廠集塵袋可能會損壞您的吸塵器。
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可能是全球銷售最好的集塵袋 效能持久，過濾效果更好 通用標準，方便選用
飛利浦原裝 s-bag® 集塵袋可供所有飛利浦和 Electrolux 集團 (Electrolux、AEG、Volta、Tornado) 出品之集塵袋式吸塵器使用。現在您再也無需煩惱相容集塵袋難找的問題，只要認明 s-bag® 標誌就可安心使用。
可抗過敏，適合氣喘和過敏患者
s-bag® 抗過敏集塵袋的優異過濾功能可濾除分子小至 1 微米的花粉、灰塵粒子、塵蹣和貓蝨類過敏原。這樣的過濾等級可大幅降低家人暴露在過敏原下的機會，也是氣喘和過敏患者的一大福音。
ECARF 級的阻隔品質，結果值得信賴
此飛利浦 s-bag® 抗過敏集塵袋榮獲 ECARF 級阻隔品質的肯定。此阻隔構造證明集塵袋可提供的高過濾等級。ECARF 級阻隔品質的設計立意在於協助過敏病患選擇適合的產品與服務。
採用瑞典製造的高耐用合成材質
此 s-bag® 抗過敏集塵袋使用瑞典製造的高耐用合成材質。
乾淨衛生的封閉系統，輕鬆丟棄
飛利浦 S-bag® 集塵袋的封閉系統經專利設計，可輕鬆丟棄，乾淨衛生，集塵袋內的灰塵不會撒出。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
配件規格
集塵袋數量
4
適用於
AirStar
FC8220 - FC8229 Electrolux 集團
Electrolux 集塵袋式吸塵器
Tornado 集塵袋式吸塵器
Zanussi 集塵袋式吸塵器 City-Line
FC8400 - FC8439 Jewel
FC9050 - FC9079 EasyLife
FC8130 - FC8139 Performer
FC9150 - FC9179 Expression
FC8600 - FC8629 HomeHero
FC8910 - FC8919 Impact
FC8350 - FC8399 PowerLife
FC8450 - FC8459 Mobilo
FC8500 - FC8579 SilentStar
FC9300 - FC9319 SmallStar
FC8230 - FC8260 Specialist
FC9100 - FC9139 Studio(Power)
FC9080 - FC9089 Universe
FC9000 - FC9029
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