可抗過敏，適合氣喘和過敏患者

s-bag® 抗過敏集塵袋的優異過濾功能可濾除分子小至 1 微米的花粉、灰塵粒子、塵蹣和貓蝨類過敏原。這樣的過濾等級可大幅降低家人暴露在過敏原下的機會，也是氣喘和過敏患者的一大福音。