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    s-bag 吸塵器集塵袋

    FC8022/03

    可能是全球銷售最好的集塵袋

    s-bag® 是所有飛利浦和 Electrolux (Electrolux、AEG、Volta、Tornado) 集塵袋式吸塵器均通用的集塵袋。購買替換用集塵袋時，只需認明 s-bag® 標誌。使用非原廠集塵袋可能會損壞您的吸塵器。

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    s-bag 吸塵器集塵袋

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    效能持久，過濾效果更好

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    通用標準，方便選用

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    飛利浦原裝 s-bag® 集塵袋可供所有飛利浦和 Electrolux 集團 (Electrolux、AEG、Volta、Tornado) 出品之集塵袋式吸塵器使用。現在您再也無需煩惱相容集塵袋難找的問題，只要認明 s-bag® 標誌就可安心使用。

    可抗過敏，適合氣喘和過敏患者

    可抗過敏，適合氣喘和過敏患者

    s-bag® 抗過敏集塵袋的優異過濾功能可濾除分子小至 1 微米的花粉、灰塵粒子、塵蹣和貓蝨類過敏原。這樣的過濾等級可大幅降低家人暴露在過敏原下的機會，也是氣喘和過敏患者的一大福音。

    ECARF 級的阻隔品質，結果值得信賴

    ECARF 級的阻隔品質，結果值得信賴

    此飛利浦 s-bag® 抗過敏集塵袋榮獲 ECARF 級阻隔品質的肯定。此阻隔構造證明集塵袋可提供的高過濾等級。ECARF 級阻隔品質的設計立意在於協助過敏病患選擇適合的產品與服務。

    採用瑞典製造的高耐用合成材質

    採用瑞典製造的高耐用合成材質

    此 s-bag® 抗過敏集塵袋使用瑞典製造的高耐用合成材質。

    乾淨衛生的封閉系統，輕鬆丟棄

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    飛利浦 S-bag® 集塵袋的封閉系統經專利設計，可輕鬆丟棄，乾淨衛生，集塵袋內的灰塵不會撒出。

    技術規格

    • 配件規格

      集塵袋數量
      4

    • 適用於

      AirStar
      FC8220 - FC8229
      Electrolux 集團
      • Electrolux 集塵袋式吸塵器
      • Tornado 集塵袋式吸塵器
      • Zanussi 集塵袋式吸塵器
      City-Line
      FC8400 - FC8439
      Jewel
      FC9050 - FC9079
      EasyLife
      FC8130 - FC8139
      Performer
      FC9150 - FC9179
      Expression
      FC8600 - FC8629
      HomeHero
      FC8910 - FC8919
      Impact
      FC8350 - FC8399
      PowerLife
      FC8450 - FC8459
      Mobilo
      FC8500 - FC8579
      SilentStar
      FC9300 - FC9319
      SmallStar
      FC8230 - FC8260
      Specialist
      FC9100 - FC9139
      Studio(Power)
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