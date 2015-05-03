全新飛利浦吸塵機器人搭載 6 個紅外線感應器，可偵測和避開如牆壁、燈具或纜線等障礙物，細心清掃您的地板。您不需插手，即可享受乾淨整潔的家居環境。
當飛利浦吸塵機器人的電池電量即將耗盡時，會自動返回機座充電，隨時準備好執行下一次的清潔任務。
吸塵機器人提供每週排程功能，一週前就能設定下一次的清潔時間，也可以設定每天不同的清潔時間。即使您不在家中，機器人也會啟動，讓您返家時享受清潔的居家環境。
與標準電池相比，強勁鋰電池擁有更長的壽命，且充電時間更短。全新吸塵機器人可工作長達 120 分鐘。
首先，兩柄長刷將髒汙及灰塵掃入機器人的行進路徑。接著，吸嘴和強力馬達會將髒汙及灰塵完全吸入。最後，一按即用拖淨清潔墊會帶走地板上最細微的灰塵，讓家居環境無比乾淨。
灰塵感應器功能可讓機器人自動辨識累積最多灰塵之處，並在該處多停留數秒，以便達到深度清潔的效果。
吸塵機器人搭載可移動式吸嘴，能依循地面、地毯、地墊等輪廓移動，達到精確清潔效果。
4 種清潔模式可適應您家中的不同區域。Z 型模式會讓機器人在發現相對較大的空間時，以 Z 字形平行移動。跳動模式能讓機器人直線前進，在碰到障礙物時，會選擇其他的隨機方向。螺旋模式會讓機器人以漸増半徑螺旋式迴轉。循牆模式可讓機器人延著牆角清掃。
Turbo 吸力模式可實現深度清潔效果。
遙控器能從一段距離之外遙控吸塵機器人，並且執行多種動作。您可以要求機器人開始和停止、引導它去任何方向、改變清掃路徑，或要求機器人回到機座上。
虛擬牆會建立起機器人無法跨越的隱形柵欄。這些隱形柵欄可用於限制機器人進入特定房間或區域，也可以預防機器人太過接近電線或電腦纜線、地板上的精細物品等等。虛擬牆最多可延伸約 2 公尺。
全新吸塵機器人搭載智慧型偵測系統，擁有智慧型晶片組合，多達 25 個感應器、迴轉儀和加速度感應器，讓機器人有效率地自動清掃。機器人能夠理解環境，並且選擇最佳清潔方案，以最快速度來清掃您的家。機器人不會卡住，還能在必要時返回其機座。
隨附配件
效能
設計
可用性
吸頭與配件
過濾
尺寸與重量
You are about to visit a Philips global content pageContinue
You are about to visit the Philips USA website.I understand
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。