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SmartPro Active

吸塵機器人

FC8820/01
  • 亮麗整潔無可挑剔，輕鬆使用省事方便 亮麗整潔無可挑剔，輕鬆使用省事方便 亮麗整潔無可挑剔，輕鬆使用省事方便
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    SmartPro Active 吸塵機器人

    FC8820/01

    亮麗整潔無可挑剔，輕鬆使用省事方便

    飛利浦 SmartPro Active 吸塵機器人為您處理清潔工作。搭載智慧型偵測系統的吸塵機器人，可挑選最適合的清潔方案，徹底清掃您的家。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      搭配智慧型偵測系統及 3 段式清潔設計

      • 3 段式清潔系統
      • 120 分鐘使用時間
      • 一按即用拖淨
      • 虛擬牆面
      紅外線感應器，偵測和避開障礙物

      紅外線感應器，偵測和避開障礙物

      全新飛利浦吸塵機器人搭載 6 個紅外線感應器，可偵測和避開如牆壁、燈具或纜線等障礙物，細心清掃您的地板。您不需插手，即可享受乾淨整潔的家居環境。

      自動返回機座充電

      自動返回機座充電

      當飛利浦吸塵機器人的電池電量即將耗盡時，會自動返回機座充電，隨時準備好執行下一次的清潔任務。

      排程您的每週清潔時間

      排程您的每週清潔時間

      吸塵機器人提供每週排程功能，一週前就能設定下一次的清潔時間，也可以設定每天不同的清潔時間。即使您不在家中，機器人也會啟動，讓您返家時享受清潔的居家環境。

      強勁鋰電池，操作時間達 120 分鐘

      強勁鋰電池，操作時間達 120 分鐘

      與標準電池相比，強勁鋰電池擁有更長的壽命，且充電時間更短。全新吸塵機器人可工作長達 120 分鐘。

      包含乾式拖淨功能的 3 段式清潔系統

      包含乾式拖淨功能的 3 段式清潔系統

      首先，兩柄長刷將髒汙及灰塵掃入機器人的行進路徑。接著，吸嘴和強力馬達會將髒汙及灰塵完全吸入。最後，一按即用拖淨清潔墊會帶走地板上最細微的灰塵，讓家居環境無比乾淨。

      機器人會偵測灰塵最多的區域，進行深度清潔

      機器人會偵測灰塵最多的區域，進行深度清潔

      灰塵感應器功能可讓機器人自動辨識累積最多灰塵之處，並在該處多停留數秒，以便達到深度清潔的效果。

      就算是不平整的地面，輪廓循跡吸嘴也能自我調整

      就算是不平整的地面，輪廓循跡吸嘴也能自我調整

      吸塵機器人搭載可移動式吸嘴，能依循地面、地毯、地墊等輪廓移動，達到精確清潔效果。

      4 種清潔模式可適應不同區域

      4 種清潔模式可適應不同區域

      4 種清潔模式可適應您家中的不同區域。Z 型模式會讓機器人在發現相對較大的空間時，以 Z 字形平行移動。跳動模式能讓機器人直線前進，在碰到障礙物時，會選擇其他的隨機方向。螺旋模式會讓機器人以漸増半徑螺旋式迴轉。循牆模式可讓機器人延著牆角清掃。

      TURBO 吸力模式可實現深度清潔效果

      TURBO 吸力模式可實現深度清潔效果

      Turbo 吸力模式可實現深度清潔效果。

      遠距遙控機器人

      遠距遙控機器人

      遙控器能從一段距離之外遙控吸塵機器人，並且執行多種動作。您可以要求機器人開始和停止、引導它去任何方向、改變清掃路徑，或要求機器人回到機座上。

      虛擬牆能讓機器人不進入過度狹小的區域

      虛擬牆能讓機器人不進入過度狹小的區域

      虛擬牆會建立起機器人無法跨越的隱形柵欄。這些隱形柵欄可用於限制機器人進入特定房間或區域，也可以預防機器人太過接近電線或電腦纜線、地板上的精細物品等等。虛擬牆最多可延伸約 2 公尺。

      智慧型偵測系統可適應任何環境的清潔需求

      全新吸塵機器人搭載智慧型偵測系統，擁有智慧型晶片組合，多達 25 個感應器、迴轉儀和加速度感應器，讓機器人有效率地自動清掃。機器人能夠理解環境，並且選擇最佳清潔方案，以最快速度來清掃您的家。機器人不會卡住，還能在必要時返回其機座。

      技術規格

      • 隨附配件

        乾拖
        虛擬牆
        1  件

      • 效能

        電池電壓
        14.8  V
        電池類型
        鋰電池
        使用時間
        120  分
        噪音等級
        63.4  dB
        充電時間
        4  小時
        待機耗電量
        0.65  W

      • 設計

        色彩
        深黑色與銅鉻色

      • 可用性

        清潔模式
        4
        攀爬上限
        15  mm
        紅外線感應器
        地面類型
        • 地毯
        • 硬質地板
        智慧型偵測系統
        25 個感應器
        灰塵感應器
        每週排程

      • 吸頭與配件

        其他配件
        • AC 電源變壓器
        • 側邊刷毛 (1 對)
        • 1 x 濾網
        • 機座
        • 遙控器與燈號指示

      • 過濾

        集塵容量
        0.4  L
        濾芯
        3M 濾網

      • 尺寸與重量

        尺寸
        80x330  mm
        產品重量
        1.95  kg
        含包裝重量
        4.0  kg

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