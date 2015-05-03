包含乾式拖淨功能的 3 段式清潔系統

首先，兩柄長刷將髒汙及灰塵掃入機器人的行進路徑。接著，吸嘴和強力馬達會將髒汙及灰塵完全吸入。最後，一按即用拖淨清潔墊會帶走地板上最細微的灰塵，讓家居環境無比乾淨。