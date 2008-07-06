播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 以及 Picture CD

飛利浦播放機相容於市面上販售的多數 DVD 和 CD 光碟。DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 及相片光碟，皆可在本播放機播放。SVCD 代表「Super VideoCD」。SVCD 的品質較 VCD 要高出許多，而更高的解析度能呈現 VCD 所無法比擬的銳利畫質。CD(RW) 為一簡略名詞，表示光碟機能接受常見的可燒錄 CD 格式。