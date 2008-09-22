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以 卓越的音效享受 DVD 和 MP3 音樂
功能豐富的飛利浦 DVD 迷你 Hi-Fi 音響如此令人驚豔，您現在有理由賴在家裡享受此最佳的娛樂饗宴。配備 3 片換片機，供您享受豐富的音樂收藏、撼動人心的 MAX 音效和 3 段式動態低音增強效果。
300W
重低音喇叭
3 片式 CD 換片機
飛利浦播放機相容於市面上販售的多數 DVD 和 CD 光碟。DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 及相片光碟，皆可在本播放機播放。SVCD 代表「Super VideoCD」。SVCD 的品質較 VCD 要高出許多，而更高的解析度能呈現 VCD 所無法比擬的銳利畫質。CD(RW) 為一簡略名詞，表示光碟機能接受常見的可燒錄 CD 格式。
支援 DivX，您可安坐家中，舒適地欣賞 DivX 編碼影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將龐大的檔案如電影、宣傳片、音樂短片等儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可燒錄光碟中。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，讓整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表合併為一種便利的檔案格式。
杜比數位是領導世界的數位多聲道音訊標準，利用人類耳朵處理聲音的方式，讓您體驗具有真實空間感、音質絕佳的環繞音效。