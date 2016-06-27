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Philips 空氣濾網在原廠推出之前，會通過一組強制且嚴格的檢查測試。本產品經過嚴格的使用壽命與耐用性測試，可全年無休持續運作。我們的濾網設計可為您的 Philips 清淨機提供最佳效能，直到濾網使用壽命的最後一天為止。
清淨機會捕捉可能含有呼吸道病毒的氣溶膠。經獨立測試，可清除空氣中高達 99.9% 的病毒和氣溶膠。亦經冠狀病毒測試 (8)。
Philips NanoProtect HEPA 濾網提供穩定一致的保護，並保證最佳過濾效果長達 2 年。(1)
您的 Philips 裝置會通知您何時該清潔前層濾網，以及何時該更換濾網。這只需要不到一分鐘的時間。裝置的維護工作輕鬆，確保您隨時享有乾淨健康的空氣。
使用 CleanHome+ 應用程式 (2)，隨時隨地監控濾網的使用壽命和狀態。您需要更換濾網時會收到警示，並可直接透過應用程式輕鬆訂購替換品 (3)。
原廠 Philips 濾網與裝置本身共同設計，確保完美貼合，確保裝置持續順暢運作。
NanoProtect HEPA 濾網的低阻力纖維讓氣流達到最佳狀態。靜電可吸引小至 0.003 微米的粒子，效率達 99.98%，讓濾網清潔空氣的速度比醫療用 HEPA H13 濾網更快 (4)
效能
替換
維護
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