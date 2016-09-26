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  • 帶來最效能的強大防護
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已停產

原廠替換濾網活性碳濾網

FY5182/30

帶來最效能的強大防護

飛利浦活性碳濾網能夠有效捕捉家中空氣的臭味和可吸入有害氣體 (像是 VOC、臭氧和甲醛)，讓家中空氣保持潔淨安全。

查看所有優點

完美契合的原廠飛利浦濾網

帶來最效能的強大防護

  • 壽命長達 12 個月

  • 濾淨氣體和異味

與裝置連線並透過應用程式監控

與裝置連線並透過應用程式監控

使用 CleanHome+ 應用程式 (2)，隨時隨地監控濾網的使用壽命和狀態。您需要更換濾網時會收到警示，並可直接透過應用程式輕鬆訂購替換品 (3)。

依照裝置上的智慧型濾網狀態指示燈操作

依照裝置上的智慧型濾網狀態指示燈操作

您的飛利浦裝置會通知您何時該清潔前層濾網，以及何時該更換濾網。這只需要不到一分鐘的時間。裝置的維護工作輕鬆，確保您隨時享有乾淨健康的空氣。

可使用長達 12 個月

可使用長達 12 個月

飛利浦活性碳濾網提供穩定一致的保護，並保證最佳過濾效果長達一年。(1)

技術規格

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免責聲明

  1. (1) 建議使用壽命是根據飛利浦使用者的平均使用時間及 WHO 都市室外汙染程度資料所計算。實際使用壽命會受到使用環境和使用頻率的影響。

  2. (2) 僅適用於具備連線能力的特定機型

  3. (3) 僅適用於有飛利浦商店的國家/地區

  4. (4) NanoProtect HEPA 濾網材質可提供比 HEPA H13 濾網材質更低的空氣阻力，相較於同等大小的經認證 HEPA H13 濾網，具有 NanoProtect 功能的飛利浦空氣清淨機可提供更高的潔淨空氣輸出率 (CADR)

  5. (5) 將通過濾網的空氣，由 iUTA 根據 DIN71460-1 進行 NaCl 氣溶膠測試。

  6. (6) 視搭配 AC1711 或 1715 飛利浦清淨機使用的濾網而定

  7. (7) 於 Airmid Health Group Ltd. 進行微生物減少率測試，測試環境為受到空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 病毒汙染的 28.5m³ 試驗室。

  8. (8) 於外部實驗室進行微生物減少率測試，使用飛利浦 HEPA NanoProtect 濾網，在受禽類冠狀病毒 (IBV) 氣溶膠汙染的試驗室中進行測試。