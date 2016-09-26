產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
已停產
FY5182/30
帶來最效能的強大防護
飛利浦活性碳濾網能夠有效捕捉家中空氣的臭味和可吸入有害氣體 (像是 VOC、臭氧和甲醛)，讓家中空氣保持潔淨安全。
壽命長達 12 個月
濾淨氣體和異味
使用 CleanHome+ 應用程式 (2)，隨時隨地監控濾網的使用壽命和狀態。您需要更換濾網時會收到警示，並可直接透過應用程式輕鬆訂購替換品 (3)。
您的飛利浦裝置會通知您何時該清潔前層濾網，以及何時該更換濾網。這只需要不到一分鐘的時間。裝置的維護工作輕鬆，確保您隨時享有乾淨健康的空氣。
飛利浦活性碳濾網提供穩定一致的保護，並保證最佳過濾效果長達一年。(1)
(1) 建議使用壽命是根據飛利浦使用者的平均使用時間及 WHO 都市室外汙染程度資料所計算。實際使用壽命會受到使用環境和使用頻率的影響。
(2) 僅適用於具備連線能力的特定機型
(3) 僅適用於有飛利浦商店的國家/地區
(4) NanoProtect HEPA 濾網材質可提供比 HEPA H13 濾網材質更低的空氣阻力，相較於同等大小的經認證 HEPA H13 濾網，具有 NanoProtect 功能的飛利浦空氣清淨機可提供更高的潔淨空氣輸出率 (CADR)
(5) 將通過濾網的空氣，由 iUTA 根據 DIN71460-1 進行 NaCl 氣溶膠測試。
(6) 視搭配 AC1711 或 1715 飛利浦清淨機使用的濾網而定
(7) 於 Airmid Health Group Ltd. 進行微生物減少率測試，測試環境為受到空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 病毒汙染的 28.5m³ 試驗室。
(8) 於外部實驗室進行微生物減少率測試，使用飛利浦 HEPA NanoProtect 濾網，在受禽類冠狀病毒 (IBV) 氣溶膠汙染的試驗室中進行測試。