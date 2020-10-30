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GP561PNKX1
消滅空浮微生物。呼吸健康空氣
GoPure Style 系列 5613 可捕捉小至 0.004um 的車內空浮微粒。以 UVC 光殺死微生物，安全消滅超過 99.9% 細菌和病毒。HESAMax 補充匣可全天候去除化學物質和異味。
UVC 可殺死病毒和細菌
捕捉 0.004um 細小微粒
全天候濾除仿生氣體
SaniFilter Plus 效能驚人，可捕捉飄浮在車內空氣中 99% 小至 0.004um 的超細微粒，其體積比 SARS 冠狀病毒小 40 倍，比細菌小 100 倍。有效捕捉通過濾網空氣中的微生物。
強烈的 UVC LED 光能殺死有害微生物。UVC 光束著重於 270-280nm 紫外線波長，可穿透並破壞病毒和細菌的 DNA 與 RNA。經第三方實驗室測試，UVC 光束能殺死 99.999% H1N1 病毒*2
強烈的 UVC LED 光只需 49 秒即可殺死 99.9% 的細菌*1+2。
1 第三方實驗室依據 GB15981-1995 標準測試殺菌率
2 第三方實驗室根據美國衛生部 2002 年版「消毒技術標準」進行 H1N1 測試
3 SaniFilter Plus 於德國測試粒子單通濾清效率；世界衛生組織 (WHO) 於 2008 年微生物風險評估報告中公佈的 SARS 冠狀病毒和細菌尺寸。
4 第三方實驗室根據 QB/T2761-2006 標準、無活性氣流 HESA 材質測試氣體清除率超過 24 小時。與相同重量的一般活性碳材質比較容量。內部測試實驗室執行基準測試。