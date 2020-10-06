SaniFilter Plus 可捕捉超過 99% 達 0.004um*3 的微粒

SaniFilter Plus 效能驚人，可捕捉飄浮在車內空氣中 99% 小至 0.004um 的超細微粒，其體積比 SARS 冠狀病毒小 40 倍，比細菌小 100 倍。有效捕捉通過濾網空氣中的微生物。