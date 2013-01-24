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為車內帶來健康清新的空氣
飛利浦的獨特高效過濾技術，以每小時 14 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR) 去除如 PM2.5 的微粒，並以每小時 11.5 立方公尺的 CADR 清除有毒氣體，保護您與家人的健康。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
為車內帶來健康清新的空氣
飛利浦的獨特高效過濾技術，以每小時 14 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR) 去除如 PM2.5 的微粒，並以每小時 11.5 立方公尺的 CADR 清除有毒氣體，保護您與家人的健康。 查看所有優點
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為車內帶來健康清新的空氣
飛利浦的獨特高效過濾技術，以每小時 14 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR) 去除如 PM2.5 的微粒，並以每小時 11.5 立方公尺的 CADR 清除有毒氣體，保護您與家人的健康。 查看所有優點
飛利浦 SelectFilter 高效微粒過濾系統能以每小時 14 立方公尺 (在 3 立方公尺大小空間內，過濾 50% 的 3µm 微粒) 的潔淨空氣輸出率 (CADR) 去除車內環境中的微粒。包括香菸煙霧、花粉、灰塵、PM2.5 微粒，以及大於 0.3 微米的空氣傳播病毒或細菌。
飛利浦 SelectFilter 內附精選添加物可透過強效吸收與氧化程序，中和並消除空氣中的有毒氣體化合物，潔淨空氣輸出率 (CADR) 達每小時 11.5 立方公尺 (60 分鐘；1 立方公尺大小空間)。包括汽車廢氣、車體塑膠用料與內裝塗層散發的化學物，以及會散發臭味的物質，例如揮發性有機化合物 (VOCs)、甲苯、甲醛。
您的飛利浦 GoPure 車用空氣清淨機可在短短 13 分鐘內潔淨車內 50% 的微粒。此測試結果來自於 3 立方公尺大小的空間，該大小空間近似於一般轎車的車內空間。
濾網需要更換時會發出濾網更換指示
車子發動後自動開啟，提供 2 段式速度以調整過濾力
隨附 4 公尺 12V 電源線與安裝配件，供您安全安裝在儀表板、頭枕、座椅下方與後窗台板上
產品說明
效能
替換
重量和尺寸
行銷規格
內附配件
物流資訊