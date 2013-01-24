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GoPure Compact 100 Airmax

車用空氣清淨機

GPC10MXX1
  • 為車內帶來健康清新的空氣 為車內帶來健康清新的空氣 為車內帶來健康清新的空氣
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    GoPure Compact 100 Airmax 車用空氣清淨機

    GPC10MXX1

    為車內帶來健康清新的空氣

    飛利浦的獨特高效過濾技術，以每小時 14 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR) 去除如 PM2.5 的微粒，並以每小時 11.5 立方公尺的 CADR 清除有毒氣體，保護您與家人的健康。 查看所有優點

    GoPure Compact 100 Airmax 車用空氣清淨機

    為車內帶來健康清新的空氣

    飛利浦的獨特高效過濾技術，以每小時 14 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR) 去除如 PM2.5 的微粒，並以每小時 11.5 立方公尺的 CADR 清除有毒氣體，保護您與家人的健康。 查看所有優點

    為車內帶來健康清新的空氣

    飛利浦的獨特高效過濾技術，以每小時 14 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR) 去除如 PM2.5 的微粒，並以每小時 11.5 立方公尺的 CADR 清除有毒氣體，保護您與家人的健康。 查看所有優點

    GoPure Compact 100 Airmax 車用空氣清淨機

    為車內帶來健康清新的空氣

    飛利浦的獨特高效過濾技術，以每小時 14 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR) 去除如 PM2.5 的微粒，並以每小時 11.5 立方公尺的 CADR 清除有毒氣體，保護您與家人的健康。 查看所有優點

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      為車內帶來健康清新的空氣

      有效清除微粒和有毒氣體

      • 輕巧型
      • 微粒 CADR*：每小時 14 立方公尺
      • 有毒氣體 CADR*：每小時 11.5 立方公尺
      • 空氣清淨效率：13 分鐘
      以每小時 14 立方公尺的潔淨空氣輸出率快速去除微粒

      以每小時 14 立方公尺的潔淨空氣輸出率快速去除微粒

      飛利浦 SelectFilter 高效微粒過濾系統能以每小時 14 立方公尺 (在 3 立方公尺大小空間內，過濾 50% 的 3µm 微粒) 的潔淨空氣輸出率 (CADR) 去除車內環境中的微粒。包括香菸煙霧、花粉、灰塵、PM2.5 微粒，以及大於 0.3 微米的空氣傳播病毒或細菌。

      以每小時 11 立方公尺的潔淨空氣輸出率濾除有毒氣體及 TVOC

      以每小時 11 立方公尺的潔淨空氣輸出率濾除有毒氣體及 TVOC

      飛利浦 SelectFilter 內附精選添加物可透過強效吸收與氧化程序，中和並消除空氣中的有毒氣體化合物，潔淨空氣輸出率 (CADR) 達每小時 11.5 立方公尺 (60 分鐘；1 立方公尺大小空間)。包括汽車廢氣、車體塑膠用料與內裝塗層散發的化學物，以及會散發臭味的物質，例如揮發性有機化合物 (VOCs)、甲苯、甲醛。

      只要 13 分鐘就能清淨車內空氣

      只要 13 分鐘就能清淨車內空氣

      您的飛利浦 GoPure 車用空氣清淨機可在短短 13 分鐘內潔淨車內 50% 的微粒。此測試結果來自於 3 立方公尺大小的空間，該大小空間近似於一般轎車的車內空間。

      濾網更換指示

      濾網更換指示

      濾網需要更換時會發出濾網更換指示

      自動開/關切換

      自動開/關切換

      車子發動後自動開啟，提供 2 段式速度以調整過濾力

      輕鬆安裝

      輕鬆安裝

      隨附 4 公尺 12V 電源線與安裝配件，供您安全安裝在儀表板、頭枕、座椅下方與後窗台板上

      技術規格

      • 產品說明

        氣流
        12  m³/h
        空氣微粒感應器
        空氣品質指示燈 (AQI)
        自動開啟/關閉
        濾網更換指示器
        空氣芳香器
        頻率
        50  Hz
        轉速設定
        2 段式速度
        電源
        3  W
        電壓
        12  V
        濾網壽命
        350  hr
        技術
        車用空氣清淨機
        色彩
        黑色
        型號
        GP 輕巧型 100 Airmax
        應用程式啟用功能
        噪音等級 (高)
        50  dB(A)
        噪音等級 (低)
        40  dB(A)

      • 效能

        空氣清淨效率
        (0.3µm；60 分鐘；1 立方公尺空間)
        13 分鐘內提供健康好空氣  分
        過濾細菌/病毒
        (0.3µm；60 分鐘；1 立方公尺空間)
        70  %
        強效模式
        濾除有毒氣體及 TVOC
        {60 分鐘；1 立方公尺空間)
        每小時 11.5 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR)
        過濾微粒
        每小時 14 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR)

      • 替換

        濾網類型
        GSF120X110X1
        GoPure 空氣清淨系統類型
        • GPSA30GPX1
        • GPSA33GPX1
        • GPSL23GPX1

      • 重量和尺寸

        箱體尺寸 (長 x 寬 x 高)
        225 x 180 x79  mm
        產品尺寸 (長 x 寬 x 高)
        176 x 176 x 73  mm
        產品重量
        610  g
        箱體重量 (含產品)
        840  g

      • 行銷規格

        期望效果
        為車內帶來健康清新的空氣
        產品特色
        輕巧型

      • 內附配件

        安裝配件
        固定帶
        電源線長度
        4  m

      • 物流資訊

        EAN (中國)
        6923410798357
        訂購代碼 (中國)
        79835728
        包裝數量
        1
        參考 (訂單輸入)
        GPC10GPX1
        EAN (亞太地區)
        8719018010063

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