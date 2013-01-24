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GoPure SelectFilter Plus 120

車用空氣清淨機替換濾網

GSF120P110X1
1 獲獎記錄
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    GoPure SelectFilter Plus 120 車用空氣清淨機替換濾網

    GSF120P110X1
    1 獲獎記錄

    享受車內清新健康的空氣

    飛利浦獨特的 SelectFilter Plus 多層過濾技術可有效去除 PM2.5 微粒、有毒氣體和廢氣，保護家人健康。獲 Airmid 認證的淨化技術可去除 90% 由空氣傳播的花粉。 查看所有優點

    GoPure SelectFilter Plus 120 車用空氣清淨機替換濾網

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      • 去除微粒
      • 廢氣處理
      • 去除有毒氣體
      • 濾除 90% 的過敏原
      消除有害超細微粒 (< 0.3 微米)

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      飛利浦獨特的 SelectFilter Plus 過濾技術整合前層濾網，可有效去除在車內偵測到的微粒，例如 PM2.5。不僅能移除有害微粒，還可過濾香菸煙霧、灰塵、空氣傳播的過敏原、病毒和細菌。

      有效去除廢氣等有毒氣體

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      飛利浦獨特的 3 段式 SelectFilter Plus 技術包含內附精選添加物的 HESA 濾網層，可消除車內有害氣體化合物的汙染。透過強效的吸收與氧化程序，去除有害氣體物質，清除空氣中的汽車廢氣、工業污染、車體塑膠用料與內裝塗層釋出的化學物質，以及其他會散發異味的物質，例如揮發性有機化合物 (VOC)、甲苯與甲醛。

      去除來自車陣的有害 NO2/SO2 廢氣

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      沒有人希望讓家人吸到大量車陣所排放的廢氣，您說是嗎？汽車風扇會從外部引入氣流，讓來自車陣的有毒氣體進入車廂內部，而這些廢氣會在車內盤踞無法消散。車內的空氣汙染有害程度遠高於車外，因此可能會危害車後座的孩子們。飛利浦 SelectFilter Plus 技術能處理二氧化氮 (NO2) 和二氧化硫 (SO2)，確保您和家人可以放心自在地呼吸車內空氣。

      獲 Airmid 認證的濾網可濾除 90% 空氣中傳播的過敏原

      獲 Airmid 認證的濾網可濾除 90% 空氣中傳播的過敏原

      飛利浦獨特的 3 段式 SelectFilter Plus 技術經過備受推崇的生物醫學研究機構 Airmid Healthgroup 獨立測試，可去除高達 90% 由空氣傳播的花粉過敏原。Airmid 測試結果證明，我們的 SelectFilter 只要過濾空氣一次，即可達到此種成效 (稱為單次過濾效率測試)。移除這類刺激性的微粒後，飽受花粉熱所苦的人就能享有清淨的空氣。

      技術規格

      • 產品說明

        技術
        替換濾網
        色彩
        黑色
        型號
        GSF120P110

      • 效能

        過濾細菌/病毒
        高達 70%

      • 替換

        芳香補充匣
        -
        GoPure 空氣清淨系統類型
        GPC10MXX1、GP710BLKX1
        濾網類型
        HEPA、HESA

      • 重量和尺寸

        箱體尺寸 (長x寬x高) (公釐)
        125 x 123 x 25
        箱體重量 (含產品) (公克)
        103
        產品重量 (公克)
        69
        產品尺寸 (長x寬x高) (公釐)
        120x 110x 20  m

      • 行銷規格

        期望效果
        為車內帶來健康清新的空氣
        產品特色
        SelectFilter Plus

      • 物流資訊

        包裝數量
        1
        參考 (訂單輸入)
        GSF120P110X1
        EAN1 (APR)
        8719018010285
        EAN1 (中國)
        6947939168422
        訂購代碼 (中國) GOC
        16842228

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