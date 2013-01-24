去除來自車陣的有害 NO2/SO2 廢氣

沒有人希望讓家人吸到大量車陣所排放的廢氣，您說是嗎？汽車風扇會從外部引入氣流，讓來自車陣的有毒氣體進入車廂內部，而這些廢氣會在車內盤踞無法消散。車內的空氣汙染有害程度遠高於車外，因此可能會危害車後座的孩子們。飛利浦 SelectFilter Plus 技術能處理二氧化氮 (NO2) 和二氧化硫 (SO2)，確保您和家人可以放心自在地呼吸車內空氣。