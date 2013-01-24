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享受車內清新健康的空氣
飛利浦獨特的 SelectFilter Plus 多層過濾技術可有效去除 PM2.5 微粒、有毒氣體和廢氣，保護家人健康。獲 Airmid 認證的淨化技術可去除 90% 由空氣傳播的花粉。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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飛利浦獨特的 SelectFilter Plus 多層過濾技術可有效去除 PM2.5 微粒、有毒氣體和廢氣，保護家人健康。獲 Airmid 認證的淨化技術可去除 90% 由空氣傳播的花粉。 查看所有優點
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飛利浦獨特的 SelectFilter Plus 多層過濾技術可有效去除 PM2.5 微粒、有毒氣體和廢氣，保護家人健康。獲 Airmid 認證的淨化技術可去除 90% 由空氣傳播的花粉。 查看所有優點
飛利浦獨特的 SelectFilter Plus 過濾技術整合前層濾網，可有效去除在車內偵測到的微粒，例如 PM2.5。不僅能移除有害微粒，還可過濾香菸煙霧、灰塵、空氣傳播的過敏原、病毒和細菌。
飛利浦獨特的 3 段式 SelectFilter Plus 技術包含內附精選添加物的 HESA 濾網層，可消除車內有害氣體化合物的汙染。透過強效的吸收與氧化程序，去除有害氣體物質，清除空氣中的汽車廢氣、工業污染、車體塑膠用料與內裝塗層釋出的化學物質，以及其他會散發異味的物質，例如揮發性有機化合物 (VOC)、甲苯與甲醛。
沒有人希望讓家人吸到大量車陣所排放的廢氣，您說是嗎？汽車風扇會從外部引入氣流，讓來自車陣的有毒氣體進入車廂內部，而這些廢氣會在車內盤踞無法消散。車內的空氣汙染有害程度遠高於車外，因此可能會危害車後座的孩子們。飛利浦 SelectFilter Plus 技術能處理二氧化氮 (NO2) 和二氧化硫 (SO2)，確保您和家人可以放心自在地呼吸車內空氣。
飛利浦獨特的 3 段式 SelectFilter Plus 技術經過備受推崇的生物醫學研究機構 Airmid Healthgroup 獨立測試，可去除高達 90% 由空氣傳播的花粉過敏原。Airmid 測試結果證明，我們的 SelectFilter 只要過濾空氣一次，即可達到此種成效 (稱為單次過濾效率測試)。移除這類刺激性的微粒後，飽受花粉熱所苦的人就能享有清淨的空氣。
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