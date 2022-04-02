榮獲2022 iF產品設計大獎，獲得消費者與設計界的肯定

iF設計獎為世界上最負盛名的設計獎項之一，獲獎代表本產品獲得消費者與設計界的肯定。飛利浦快速洩壓智慧萬用鍋體積輕便可完美融入現代廚房，人性化的操作介面也為使用者帶來強大的便利性。