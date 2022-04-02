Philips All-in-One Cooker 多合一壓力鍋
30 分鐘烹製各種美味佳餚
使用我們的多合一壓力鍋，告別家庭烹飪煩惱，輕鬆炮製好滋味。
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Philips All-in-One Cooker 多合一壓力鍋
30 分鐘烹製各種美味佳餚 藉助口味控制系統，解鎖快速家庭烹飪方式 HD2151/50 快速壓力釋放技術 風味控制系統 預設煮食模式 導向式指示 新式壓力釋放技術，烹飪更有效率
飛利浦快速洩壓智慧萬用鍋使用新式壓力釋放技術，只需7分鐘即可自動洩壓，整體烹飪時間可大幅減少
料理更加美味多汁
依據不同烹調模式及肉塊大小設計每一個烹調模式，提供相對應的壓力、時間與進度，讓食物更加美味多汁，提升肉質保水度42%及軟嫩度22%
多種烹飪預設模式，只需按一下按鈕
只需輕觸按鈕，即可盡享從壓力烹調到慢燉、健康蒸及煎炒等超過 35 種多功能烹調程式。
人性化引導式觸控面板
簡約的使用界面及引導式按鍵操作設計，令烹飪過程變得更輕鬆。
NutriU 應用程式配合日常膳食
我們專有的 NutriU 應用程式包括多款豐富的日常食譜，為您提供烹調靈感。***
18道保護系統
設有 18 重安全保護系統，讓您能夠安心烹飪。
兒童安全鎖
設有兒童安全鎖系統，孩子在周圍也可以放心烹飪
中途加料功能保留更多的營養成分，提升食物口感
根據食材不同烹煮順序及時間可中途進行加料，口感更佳，美味營養大大升級。
使用收汁入味功能提升料理風味
按收汁入味按鈕，在烹調最後階段以大功率持續沸騰，將使菜餚更濃郁，風味更豐富
我的最愛功能最多可儲存 3 種自訂烹調模式
最多可以儲存 3 個自訂烹調模式，只要按下快捷按鈕，即可輕鬆重現最愛的料理。
自動洩壓無須碰觸更安全
料理完成即自動洩壓，無需手動碰觸避免蒸氣燙傷的風險，讓料理輕鬆安全又愉快
料理壓力與時間隨你喜好自由設定
可隨喜好靈活調整烹調壓力與時間，不僅能製作出更多變化的菜色，同時讓每道料理口味更符合需求
熱騰騰美食隨時出鍋
24 小時預設約時功能和 12 小時自動保溫功能，讓料理保持溫熱的最佳狀態，隨時可供享用。
榮獲2022 iF產品設計大獎，獲得消費者與設計界的肯定
iF設計獎為世界上最負盛名的設計獎項之一，獲獎代表本產品獲得消費者與設計界的肯定。飛利浦快速洩壓智慧萬用鍋體積輕便可完美融入現代廚房，人性化的操作介面也為使用者帶來強大的便利性。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
配件
內附
技術規格
功率
900
W 容量
5
l 電線長度
1.2
m 電壓
110
V 頻率
60
Hz 內鍋容量
5 公升
設計
色彩
黑色
重量與尺寸
包裝尺寸 (長x寬x高)
463 x 352 x 317
mm 產品尺寸 (長 x 寬 x 高)
385 x 285 x 262
mm 產品重量
6.2
kg
一般規格
產品功能
快速洩壓科技
風味控制系統
導引 UI
再加熱
Keep Warm (保溫)
我的最愛
旋轉式頂蓋鎖
18 道安全防護系統
兒童安全鎖裝置
數位觸控螢幕
原產地
製造於
中國
服務
2 年全球保固
有
永續
包裝
由至少 90% 的再生材料製成
*牛肉從加熱到完全降壓只需 30 分鐘，而煮食爐具則需要 60 分鐘 **與 Philips 多合一萬用鍋 3000 和煮食爐相比，測試 WBSF 以及豬肉和雞肉的水分流失 ***僅適用於使用 NutriU 應用程式的市場
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