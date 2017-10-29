釋放食材的營養*
全新飛利浦電子壓力鍋搭配創新雙脈衝壓力科技和 iSpiral IH 技術，釋放風味和營養，助您輕鬆烹煮出美味又營養的餐點！
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釋放食材的營養* 搭載雙脈壓科技 雙脈衝壓力科技 iSpiral IH 技術 火紋鍋 5 公升，1250 瓦 雙脈衝壓力科技釋放風味和營養
這款全新電子壓力鍋採用 2 階段脈衝壓力烹調：以動態脈衝高壓科技釋放額外的風味和營養，再以脈衝微壓的煮沸效果加強效能。
iSpiral IH 能產生漩渦，改善加熱不均的狀況
高功率 iSpiral 電磁加熱技術能在烹煮時產生強勁漩渦，大幅改善加熱不均的狀況並提升食物風味。
火紋鍋上的獨特設計圖案，讓熱傳導更加平均
加厚的不鏽鋼鍋體搭配優質的防黏外層設計與底部的火焰圖紋設計，能增加熱反射、提升食物風味；另附把手方便攜帶。
19 種自動烹調模式，輕鬆料理各式家常菜
19 種自動烹調模式，包含 5 種獨特的烘烤/烘焙模式、1 種慢速烹調模式，輕鬆製作出各式家常菜。
中途加料功能保留更多的營養成分，提升食物口感
在烹煮過程中可隨時按下中途加料按鈕來加入或攪拌食材，讓烹飪更輕鬆，以及享受更營養豐富的美味餐點。
收汁入味功能使醬汁更濃郁，增添餐點美味
您可以在釋放壓力後按下收汁入味按鈕，以高功率煮沸的方式製作出更香濃的醬汁，增加料理的色香味。
減少等候時間，烹煮完成後即可開蓋
有了 TurboSilent 釋壓技術，不需手動降壓，或等待壓力自然下降。烹煮完成後即可開蓋，讓您無須等候即可享用美味食物！就是這麼快速又簡單！
「我的最愛」最多可儲存 3 種自訂烹調模式
您最多可以儲存 3 個自訂烹調模式，只要按下快捷按鈕，即可輕鬆重現您最愛的料理。
時尚的全隱藏式控制面板
高科技全隱藏式面板：電子鍋電源開啟後，面板上的所有模式都會亮起。
不必擔心是否仍有壓力在鍋內
顯示器會顯示即時壓力等級，因此不必擔心是否仍有壓力在鍋內與是否可以安全開蓋。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
原產國家/地區
製造地
中國
配件
內附
量杯
不沾黏內鍋
食譜
飯勺
抹刀
蒸架/網籃
內蓋與密封圈
技術規格
電線長度
1
m 料理杯容量
5
l 功率
1250
W 電壓
110
V 頻率
60
Hz 效率等級
L4
設計
顏色
銅色
重量與尺寸
包裝尺寸 (長x寬x高)
45.5x35.8x35.8 公釐
mm 產品重量
8.3
kg 產品含包裝重量
10.15
kg
一般規格
保溫功能
12
hour(s) 產品功能
數位觸控螢幕
防滑底部
預設烹煮功能
安全鎖
時間控制功能
外觀質感
主體材質
不鏽鋼
服務
2 年全球保固
有
經 SGS 測試，相較於 HD2136，烹調後的豬肉湯多出 50% 的氨基酸和 20% 的蛋白質
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