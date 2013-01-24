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輕輕鬆鬆做出好吃的吐司
就用這台輕巧的烤麵包機享受美味的吐司吧。本烤麵包機具有 2 個大型麵包槽，可放入各種麵包、抽取式麵包屑收集盤、麵包集中功能可均勻加熱、7 段式加熱設定、解凍功能。還有防塵套。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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輕輕鬆鬆做出好吃的吐司
就用這台輕巧的烤麵包機享受美味的吐司吧。本烤麵包機具有 2 個大型麵包槽，可放入各種麵包、抽取式麵包屑收集盤、麵包集中功能可均勻加熱、7 段式加熱設定、解凍功能。還有防塵套。 查看所有優點
由於具備抽取式麵包屑收集盤，所以清理起來很容易。
烤麵包機的外殼永遠都是冰涼的，可以安全地觸摸。
取消按鈕可在任何時刻停止烤麵包。
其大型溝槽可放入各種麵包。
飛利浦烤麵包機的輕巧設計，可節省廚房流理台的空間。
內附配件
一般規格
技術規格
設計規格