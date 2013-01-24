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Daily Collection

烤麵包機

HD2566/79
  • 輕輕鬆鬆做出好吃的吐司 輕輕鬆鬆做出好吃的吐司 輕輕鬆鬆做出好吃的吐司
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    Daily Collection 烤麵包機

    HD2566/79

    輕輕鬆鬆做出好吃的吐司

    就用這台輕巧的烤麵包機享受美味的吐司吧。本烤麵包機具有 2 個大型麵包槽，可放入各種麵包、抽取式麵包屑收集盤、麵包集中功能可均勻加熱、7 段式加熱設定、解凍功能。還有防塵套。 查看所有優點

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      輕輕鬆鬆做出好吃的吐司

      大型麵包槽、輕巧的設計

      • 雙槽式
      • 輕巧型
      • 白/藍
      • 上蓋
      抽取式麵包屑收集盤方面清理

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      由於具備抽取式麵包屑收集盤，所以清理起來很容易。

      烤麵包機的外殼會保持冰涼，可安全地觸摸

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      取消按鈕可在任何時刻停止烤麵包

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      可容納各種麵包的大型麵包槽

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      解凍設定可一次完成解凍和加熱動作

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      輕巧的烤麵包機可節省廚房流理台的空間

      飛利浦烤麵包機的輕巧設計，可節省廚房流理台的空間。

      技術規格

      • 內附配件

        防塵蓋
        藍色

      • 一般規格

        電線收納
        防滑底部

      • 技術規格

        電源
        950  W
        麵包槽大小 (長 x 寬 x 高)
        130 x 32 x 120  mm
        電線長度
        0.9  m
        頻率
        50-60  Hz
        全球電壓
        220-240  V
        台灣電壓
        110  V

      • 設計規格

        材質
        塑膠底座 (PP/PC/ABS)、鍍鉻頂蓋
        顏色
        白/藍色

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