風味十足，無需顧火
有別於傳統智慧萬用鍋，飛利浦智慧萬用鍋配備真正的自動洩壓功能，無需手動轉動排氣閥，即可安全、輕鬆完成烹調；同時有雙重脈衝科技，透過高低壓力交替運作，精準控制烹調曲線，釋放更深層、更濃郁的風味。
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風味十足，無需顧火 一鍵啟動 13 種烹調功能 更安全、更快速，輕鬆免顧火 13 種預設程式，料理更多元，烹調更輕鬆 鎖住更多風味，成就更濃郁的美味 6 公升大容量，滿足日常料理需求 真正自動洩壓，無需手動操作
有別於傳統智慧萬用鍋*，無需手動轉動排氣閥或按壓按鈕。壓力烹調結束後會自動洩壓，讓烹調從頭到尾都更輕鬆
雙重脈衝科技，帶來更升級的烹調成果
有別於傳統智慧萬用鍋*採用固定壓力烹調，雙重脈衝科技透過高低壓力交替運作，精準控制烹調曲線，鎖住食材風味。肉類最高可提升多汁度 13% ，軟嫩度提升 28% *
13 種預設烹調程式，一指輕鬆掌握
13 種智慧烹調模式，從牛肉、羊肉、雞肉、鴨肉到湯品、米飯與粥品皆能輕鬆料理，並提供壓力烹調、蒸煮、蛋糕、低溫慢燉、煎炒及再加熱等專屬烹調模式。此外，您也可透過手動模式自訂烹調設定。
智慧烹調，美味無需久候
烹調速度最高可提升 70%，美味不打折，與傳統烹調方式相比最高可節省 80% 能源***
即時追蹤，智慧引導烹調
依據食材與烹調方式提供逐步指引。透過直覺式燈條，隨時掌握烹調進度，從加熱、加壓、壓力維持到自動洩壓，烹調過程一目了然。
客製化溫度設定，精準掌控烹調
提供低溫慢燉與煎炒模式的客製化高低溫設定，可依不同食譜需求選擇，呈現理想的烹調成果
彈性調整設定，滿足不同料理需求
預設程式可調整時間、溫度與壓力設定，靈活配合各種食譜需求。
安全防護機制，烹調更安心
配備 13 項安全防護機制，烹調更安心。
不含 PFAS 的陶瓷塗層內鍋，耐用耐刮
堅固耐用的內鍋採用不含 PFAS 的陶瓷塗層，具備不易沾黏與耐刮特性，使用與清潔都更輕鬆。
隨附配件，烹調更方便
智慧萬用鍋隨附蒸架、量杯及便利的二合一湯勺，所需配件隨手可得。
100多道食譜靈感，美味靈感無限
HomeID App 提供超過 100 道食譜，從亞洲、中東到西式料理，從早餐、點心到主餐應有盡有。無論是濃湯、拉麵、咖哩、燉菜，或是起司蛋糕與米布丁，美味靈感隨時一點即得。
HomeID App，美味靈感隨手可得
探索更多美味靈感！下載 HomeID App，瀏覽專為智慧萬用鍋設計的食譜，從日常餐點到節慶料理應有盡有。您也能找到實用技巧與使用建議，幫助您充分發揮智慧萬用鍋的各項功能。
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*與 HD2237、HD2238、HD2151、HD2136、HD2139、HD2103 相比 **測試結果以 Warner-Bratzler 剪切力（WBSF）及豬肉、雞肉烹調後的水分流失率作為評估指標，並與傳統爐火烹調方式進行比較所得。 ****以紅豆湯與牛肉為測試基準（自加熱至完全洩壓），比較本產品與一般爐灶的烹調時間，在達到充分煮熟與軟嫩口感為標準。實際效果可能因產品而有所差異。
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