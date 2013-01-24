12 種預設程式，可製作麵包、麵團、果醬甚至優格

飛利浦麵包機具備 12 種簡單易用的預設程式，無論是飽足感滿分的全麥、不含麩質、法式或甜味麵包，都能為您輕鬆烤出大師級好滋味。也可製作義大利料理的麵食甚至果醬。無論您今天想烘焙何種美味，預設功能都能為您掌控最適合的溫度與時間，讓您輕輕鬆鬆即可享用最佳成果。如果趕時間的話，也可採用快速程式提升效率；或選擇超快程式，只需一小時，就能大快朵頤。