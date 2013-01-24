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Daily Collection

麵包機

HD9016/30
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  • 每天在新鮮麵包香中醒來 每天在新鮮麵包香中醒來 每天在新鮮麵包香中醒來
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    Daily Collection 麵包機

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    每天在新鮮麵包香中醒來

    每天早上新鮮出爐的溫熱麵包，飄散難以抗拒的香氣，您必將從此鍾情。操作十分簡單…。晚上放入食材，設定延期定時器至隔天早上，其餘的工作就讓麵包機代勞。 查看所有優點

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      每天在新鮮麵包香中醒來

      烘烤各式可口美食，美味輕鬆享！

      • 12 個菜單 (包括優格)
      • 1000 公克
      • 白色
      • 13 小時延期定時器
      12 種預設程式，可製作麵包、麵團、果醬甚至優格

      12 種預設程式，可製作麵包、麵團、果醬甚至優格

      飛利浦麵包機具備 12 種簡單易用的預設程式，無論是飽足感滿分的全麥、不含麩質、法式或甜味麵包，都能為您輕鬆烤出大師級好滋味。也可製作義大利料理的麵食甚至果醬。無論您今天想烘焙何種美味，預設功能都能為您掌控最適合的溫度與時間，讓您輕輕鬆鬆即可享用最佳成果。如果趕時間的話，也可採用快速程式提升效率；或選擇超快程式，只需一小時，就能大快朵頤。

      3 段烘烤選項，調配最佳酥脆口感

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      飛利浦 VIVA 麵包機搭載先進溫控技術，讓您隨心所欲烤出最對味的好麵包，只要按下控制面板，不同酥脆程度的軟硬口感隨您調配。

      可烘烤兩種麵包尺寸，最大可達 1 公斤

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      因應需求烘烤所需份量。只要在控制面板上選擇您要的麵包大小，便可烤出中型 (750 公克) 或大型 (1000 公克) 美味麵包。

      長達 13 小時的延期定時器，醒來就能享用新鮮麵包

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      每天早上在剛出爐的麵包香中甦醒，心滿意足飽腹一頓後，活力滿滿迎向一天挑戰！只要在前一晚先設好延期定時器，麵包機就能在您安睡之際料理烘焙美味麵包，一醒來就能吃到最新鮮的麵包。

      加入食材指示燈可協助添加額外配料，製作特殊麵包

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      麵包機在混合食材階段會發出嗶聲，提醒您應加入特定配料，完成您想要的特製麵包。

      靜音 (< 65 dbA) 且外型輕巧的貼心設計

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      本款麵包機便利好用，運作時安靜無噪 (65dbA)，輕巧時尚外型與各式廚房風格均能完美融合。

      隨附優格容器

      隨附優格容器

      使用特殊優格程式，便可開心享受自製優格。隨附優格容器。蓋上蓋子即能輕鬆收納。

      舒適好用控制面板的位置適合各種使用者

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      隨附實用食譜

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      配備檢視窗讓您觀看麵包膨脹及烘焙過程

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      拆卸式上蓋，清洗容易

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      技術規格

      • 內附配件

        錫箔烘焙模型
        可達 1 公斤
        量杯
        量匙
        攪拌刀
        附蓋優格容器

      • 設計規格

        顏色
        星燦白

      • 一般規格

        加入食材指示
        麵包容量
        750 公克、1 公斤
        烘烤選項
        3
        隔熱外殼
        麵團程式
        義大利麵、一般 (披薩、餅乾、貝果等等)
        延期定時器時數
        13
        果醬程式
        LCD 顯示
        攪拌刀數量
        1
        程式數量
        12
        防滑底部
        單鍵觸控操作
        快速程式
        食譜
        加熱時間
        一小時
        優格程式

      • 材質

        錫箔烘焙模型
        鋁合金
        主機體
        聚丙烯塑膠
        攪拌刀
        鋁合金

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