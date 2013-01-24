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飛利浦麵包機具備 12 種簡單易用的預設程式，無論是飽足感滿分的全麥、不含麩質、法式或甜味麵包，都能為您輕鬆烤出大師級好滋味。也可製作義大利料理的麵食甚至果醬。無論您今天想烘焙何種美味，預設功能都能為您掌控最適合的溫度與時間，讓您輕輕鬆鬆即可享用最佳成果。如果趕時間的話，也可採用快速程式提升效率；或選擇超快程式，只需一小時，就能大快朵頤。
飛利浦 VIVA 麵包機搭載先進溫控技術，讓您隨心所欲烤出最對味的好麵包，只要按下控制面板，不同酥脆程度的軟硬口感隨您調配。
因應需求烘烤所需份量。只要在控制面板上選擇您要的麵包大小，便可烤出中型 (750 公克) 或大型 (1000 公克) 美味麵包。
每天早上在剛出爐的麵包香中甦醒，心滿意足飽腹一頓後，活力滿滿迎向一天挑戰！只要在前一晚先設好延期定時器，麵包機就能在您安睡之際料理烘焙美味麵包，一醒來就能吃到最新鮮的麵包。
麵包機在混合食材階段會發出嗶聲，提醒您應加入特定配料，完成您想要的特製麵包。
本款麵包機便利好用，運作時安靜無噪 (65dbA)，輕巧時尚外型與各式廚房風格均能完美融合。
使用特殊優格程式，便可開心享受自製優格。隨附優格容器。蓋上蓋子即能輕鬆收納。
拆卸式上蓋，清洗容易
內附配件
設計規格
一般規格
材質