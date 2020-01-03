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HD9252/01
油脂減少達 90%，享受美味不負擔！*
Rapid Air 氣旋科技讓您享受外酥內嫩的健康佳餚。下載 NutriU 應用程式，每天都能發掘數百道美味食譜。
Rapid Air 氣旋科技
0.8 公斤、4.1 公升
白色
Rapid Air 氣旋科技採用獨特的海星狀設計，運用熱流氣旋烹製外酥內嫩的可口佳餚，幾乎不需另外加油。
飛利浦健康氣炸鍋使用高溫氣流烹煮您最愛的食物，達到完美酥脆的效果，而且油脂減少達 90%。*
探索數百種令人垂涎的健康氣炸鍋食譜，不只可口健康，還能快速上桌。NutriU 應用程式中的食譜是由營養專家提供，協助您準備日常料理。
相較於使用飛利浦傳統油炸鍋烹調的新鮮薯條
相較於使用深油炸鍋和中式炒菜鍋烹調雞肉和豬肉的油脂含量。
僅在有 NutriU 社群的國家/地區提供
烹煮一塊雞胸肉 (AF 160°C，無預熱) 或鮭魚排 (200C，無預熱) 相較於使用傳統烤箱所需要的能量。平均百分比係根據內部實驗室測量產品 HD9280、HD9650、HD9860、HD9270、HD9285、HD9252、HD9200、HD9255、HD9880，結果可能依各產品而有所差異。