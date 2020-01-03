Philips 3000 系列 Airfryer L
油脂減少達 90%，享受美味不負擔！*
Rapid Air 氣旋科技讓您享受外酥內嫩的健康佳餚。下載 HomeID 應用程式，每天都能發掘數百道美味食譜。
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若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
Philips 3000 系列 Airfryer L
油脂減少達 90%，享受美味不負擔！* 採用 Rapid Air 氣旋科技 以 Rapid Air 氣旋科技進行健康氣炸
Rapid Air 氣旋科技採用獨特的海星狀設計，運用熱流氣旋烹製外酥內嫩的可口佳餚，幾乎不需另外加油。
油炸時使用的油脂減少達 90%*
Philips Airfryer 使用高溫氣流烹煮您最愛的食物，達到完美酥脆的效果，而且油脂減少達 90%。*
美味的 Airfryer 食譜，開啟健康生活
探索數百種令人垂涎的 Airfryer 食譜，不只可口健康，還能快速上桌。HomeID 應用程式中的食譜是由營養專家提供，協助您準備日常料理。
根據您的偏好量身打造的食譜
根據家庭成員的偏好接收每日食譜建議。愈常使用 HomeID，它就愈能根據您的需求量身打造美味的食譜。讓其他廚師啟發您的靈感，還能追蹤有相似口味的人***。
觸控式螢幕有 7 組預設
輕觸按鈕即可開始烹煮。預設程式包括冷凍點心、新鮮薯條、肉類、魚類、雞腿、蛋糕，甚至也能烤蔬菜。
保溫功能
能將烹調完畢的餐點留待方便時享用。選擇保溫模式，食物就會在理想溫度保溫長達 30 分鐘。
13 合 1 烹煮功能
Philips Airfryer 開啟料理的無限可能：油炸、烘焙，燒烤、烘烤、脫水、焙烤、解凍、重新加熱和更多功能。
省時節能兩不誤
Philips Airfryer 運作效率更高，與傳統烤箱相比，烹煮美食所需的能源可減少達 70%，且時間最快可縮短 50%，既省時又節能。****
輕鬆自製美味佳餚。
充分發揮 Airfryer 的潛力，烹煮更美味健康的佳餚。瞭解省時功能，強化烹飪技巧，讓您和家人每天都能自製喜愛的餐點。
Airfryer 專家超過 10 年的改良經驗
超過 10 年來，我們的專家團隊始終致力於讓 Airfryer 科技臻於完美。
使用方便好清洗
所有可拆式零件皆可用洗碗機清洗。我們的 Airfryer 快速清洗網籃採用不沾黏塗層設計，更加方便好洗。此外，利用氣流油炸也表示您的居家環境不會充斥傳統油炸的異味。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
原產國家/地區
製造地
中國
技術規格
功率
1400
W 電線長度
0.8
m
設計
顏色
黑色
重量與尺寸
產品尺寸 (長 x 寬 x 高)
360x264x295
mm 產品重量
4.55
kg
一般規格
產品功能
自動斷電功能
隔熱外殼
可用洗碗機清洗
電源開關
就緒訊號
溫度控制功能
電源開啟指示燈
可快速清洗
LED 顯示
專利 Rapid Air 氣旋科技
時間控制功能
設計與表面處理
主體材質
塑膠
服務
2 年全球保固
有
永續性
包裝
> 90% 為再生材料 使用手冊
FSC 認證紙材
容量
炸鍋 (公升*)
l
l 份量
烹煮功能
強勁氣流
• 油炸
• 烘烤
• 燒烤
• 烘焙
• 一鍋到底
• 大火快炒
• 煎炒
• 不解凍直接烹煮
• 再加熱
• 解凍
• 保溫
• 脫水
• 焙烤
相較於使用 Philips 傳統油炸鍋烹調的新鮮薯條 *相較於使用深油炸鍋和中式炒菜鍋烹調雞肉和豬肉的油脂含量。 **僅在有 HomeID 社群的國家/地區提供 ***烹煮一塊雞胸肉 (AF 設定為 160C，無預熱) 或鮭魚排 (200C，無預熱) 所需要的能源 (相較於使用傳統烤箱)。平均百分比係根據內部實驗室測量產品 HD9280、HD9650、HD9860、HD9270、HD9285、HD9252、HD9200、HD9255、HD9880，結果可能依各產品而有所差異。
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