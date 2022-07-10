油脂減少達 90%，享受美味不負擔！*
飛利浦首款配備透明視窗的氣炸鍋！透過 RapidAir 氣旋科技，享受外酥內嫩的健康美食，減脂高達 90%。下載 HomeID 應用程式，探索更多美味食譜。
查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
油脂減少達 90%，享受美味不負擔！* 透過 RapidAir 氣旋科技 透明烹調視窗
透過透明視窗設計，您可以隨時查看烹調成果，看著您喜愛的食材變成美味佳餚。
13 合 1 烹煮功能
飛利浦健康氣炸鍋開啟料理的無限可能：油炸、烘焙，燒烤、烘烤、脫水、焙烤、解凍、重新加熱和更多功能。
RapidAir 氣旋科技
Rapid Air 氣旋科技採用獨特的海星設計，旋轉熱空氣烹調出外酥內嫩的美味料理，幾乎不需要額外添加油。
根據您的偏好量身打造的食譜
每天接收符合您家人喜好的食譜推薦。您越常使用 HomeID，它就越能為您量身打造美味的食譜建議。從其他廚師獲得靈感，並追蹤口味相似的使用者***。
美味的健康氣炸鍋食譜，開啟健康生活
為您的氣炸鍋探索數百種令人垂涎、美味、快速又健康的食譜。HomeID 食譜由營養專家精心策劃，讓您每天都能輕鬆做出正確的選擇。
油炸時使用的油脂減少達 90%*
飛利浦 3000 系列氣炸鍋使用熱空氣烹調您最愛的食物，呈現酥脆口感，脂肪含量減少高達 90%。*
易於清潔的單鍋設計，內部光滑平整。
所有可拆式零件皆可用洗碗機清洗。我們的健康氣炸鍋快速清洗網籃採用不沾黏塗層設計，更加方便好洗。此外，利用氣流油炸也表示您的居家環境不會充斥傳統油炸的異味。
XL 尺寸。適合全家份量
飛利浦 XL 氣炸鍋專為您的家人設計。5.6 公升的容量可讓您一次烹調多種料理，滿足最多 4 人份的餐點需求。
觸控顯示幕，內建 7 種預設程式
輕觸按鈕即可開始烹煮。預設程式包括冷凍點心、新鮮薯條、肉類、魚類、雞腿、蛋糕，甚至也能烤蔬菜。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
產地
產地
中國
技術規格
功率
1700 瓦 電壓
220-240 V / 220-230 V 頻率
50Hz-60Hz 包裝數量
1 電池產品
否
一般規格
主要材質
塑膠 次要材質
金屬 容量
5.6 公升 透明蓋
否 介面
數位 電線長度
0.8 公尺 保溫功能
有 預設模式
7 組預設 炸籃數量
1 可拆式炸籃
有 計時器
有 遠端控制
否 網路連線功能
否 技術
Rapid Air 氣旋科技 整合式電源開關
有 自動斷電功能
有 可調式恆溫器
有 電源燈
有 隔熱握把
有 可用洗碗機清洗
有 溫度指示器
有 冷壁外殼設計
有 最高溫度 (°C)
200 相關配件 1
烘焙及烹調套組 不沾黏塗層設計
有 保固
2 單炸籃或雙炸籃
單炸籃 連線
非連接
重量與尺寸
產品長度
392mm*284mm*299mm 產品寬度
284mm 產品高度
299mm 產品重量
5.05 公斤 產品尺寸
392mm*284mm*299mm 包裝重量
6.1 公斤
相較於使用 Philips 傳統油炸鍋烹調的新鮮薯條。 *相較於使用深油炸鍋和中式炒菜鍋烹調雞肉和豬肉的油脂含量。 **僅在有 HomeID 社群的國家/地區提供。
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
I understand
You are about to visit a Philips global content page
Continue
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。