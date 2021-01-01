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  • 極致風味，油脂減量
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已停產

Premium健康氣炸鍋 XXL

HD9651/62

極致風味，油脂減量

飛利浦健康氣炸鍋 XXL 用熱氣來炸您最愛的食物，只要一點點甚至不用放油。全新去油技術經專門設計，能從食物萃取並取出油脂，讓您和家人能以此較健康的方式油炸。

查看所有優點

酥脆口感，減低油脂保留風味*

極致風味，油脂減量

  • 減油科技

  • Rapid Air 氣旋科技

  • 黑色，銅，1.4 公斤

  • + 雙層配件

去油技術可將油脂分離並去除多餘油脂

去油技術可將油脂分離並去除多餘油脂

去除食材中的多餘油脂，享用更健康的菜餚。飛利浦健康氣炸鍋採用「去油技術」，可將多餘油脂分離並去除。盡情享受外酥內嫩的可口美食，並將油脂減至最低。

XXL 家庭號容量，適合全雞或 1.4 公斤的薯條

XXL 家庭號容量，適合全雞或 1.4 公斤的薯條

是的，您可以用新的健康氣炸鍋 XXL 來烹調家庭號的餐點。全尺寸的烹調能力，讓您輕鬆烹調出美味大餐。您可以烹煮整隻雞，甚至是高達 1.4 公斤的薯條來滿足親朋好友的飢餓胃口。大容量的 7.3 公升炸鍋最多可烹煮六人份量。

保溫模式，讓用餐時間更有彈性

保溫模式，讓用餐時間更有彈性

便利的保溫模式可讓您在準備好時享用餐點。可讓食物在理想溫度下保溫達 30 分鐘。

技術規格

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免責聲明

  1. 相較於使用熱油炸鍋和中式炒菜鍋烹煮雞肉和豬肉的脂肪含量

  2. 與平底的飛利浦 Viva 健康氣炸鍋的氣流速度相比，Rapid Air 氣旋科技可將網籃中的氣流速度提高 7 倍

  3. 相較於使用飛利浦傳統電炸鍋炸出的新鮮薯條

  4. 烹煮一塊雞胸肉 (AF 160°C，無預熱) 或鮭魚排 (200C，無預熱) 相較於使用傳統烤箱所需要的能量。平均百分比係根據內部實驗室測量產品 HD9280、HD9650、HD9860、HD9270、HD9285、HD9252、HD9200、HD9255、HD9880，結果可能依各產品而有所差異。