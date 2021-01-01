XXL 家庭號容量，適合全雞或 1.4 公斤的薯條

是的，您可以用新的健康氣炸鍋 XXL 來烹調家庭號的餐點。全尺寸的烹調能力，讓您輕鬆烹調出美味大餐。您可以烹煮整隻雞，甚至是高達 1.4 公斤的薯條來滿足親朋好友的飢餓胃口。大容量的 7.3 公升炸鍋最多可烹煮六人份量。